Posso pagar o DAZN com cartão de crédito?

Saiba sobre o serviço que está revolucionando o jeito do torcedor consumir esporte no Brasil

Focado em esporte, o DAZN chega ao trazendo um conteúdo exclusivo para os apaixonados por futebol. Além da italiana, francesa, , e Brasileirão , a nova plataforma promete anunciar novos acordos em breve.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Pensando na facilidade para o torcedor, o DAZN fixou o serviço no valor de R$ 37,90 por mês , com a assinatura podendo ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vale-presente que poderá ser oferecido a amigos, familiares, etc.

Ainda assim, alguns torcedores ainda têm perguntas e dúvidas sobre como o DAZN funciona. Por isso, preparamos um conteúdo especial para que todos conheçam melhor essa novidade no mundo dos esportes. Confira aqui.

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Mais artigos abaixo

Qual o número do canal do DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante da plataforma pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.