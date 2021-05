Onde assistir à Série C do Brasileiro 2021?

A Terceira divisão do Brasileirão começa em maio e conta com 20 times; veja tudo sobre a transmissão

A Série C do Campeonato Brasileiro vai começar. No final de maio, a partir do dia 29, as equipes que vão disputar a Terceira Divisão do Brasileirão têm seus primeiros compromissos da competição, que se estende até o mês de novembro. E parte dos jogos terão transmissão ao vivo.

Os 20 times da Cêzinha foram divididos, de acordo com um direcionamento geográfico, em dois grupos para a primeira fase da competição. Depois, os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase seguinte, onde serão novamente divididos, desta vez em dois quadrangulares. Daí, saem os quatro times que sobem para a Série B da próxima temporada e os dois finalistas.

Onde assistir aos jogos da Série C do Brasileirão?

A transmissão da Série C, para todo o Brasil, é exclusiva do DAZN, em streaming. De acordo com a programação inicial divulgada pela CBF, serão quatro jogos por rodada que vão passar na tela do DAZN, a casa da Terceira Divisão desde 2018.

O preço de mensalidade do DAZN foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália e outras competições de futebol e outros esportes.

Quais jogos da Série C vão ser transmitidos pelo DAZN?

A CBF divulgou a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da primeira fase, a de grupos, com a programação de transmissões. Veja:

1ª rodada:

Botafogo-PB x Ferroviário - sábado, 29 de maio, às 17h (de Brasília)

Tombense x Paysandu - sábado, 29 de maio, às 19h (de Brasília)

Manaus x Santa Cruz - domingo, 30 de maio, às 18h (de Brasília)

Ypiranga-RS x Paraná - segunda-feira, 31 de maio, às 20h (de Brasília)

2ª rodada:

Santa Cruz x Floresta-CE - sábado, 5 de junho, às 17h (de Brasília)

Paraná x Botafogo-SP - sábado, 5 de junho, às 19h (de Brasília)

Paysandu x Botafogo-PB - domingo, 6 de junho, às 18h (de Brasília)

São José-RS x Criciúma - segunda-feira, 7 de junho, às 20h (de Brasília)

3ª rodada:

Manaus x Floresta-CE - sábado, 12 de junho, às 17h (de Brasília)

Jacuipense x Paysandu sábado, 12 de junho, às 19h (de Brasília)

Paraná x Figueirense - domingo, 13 de junho, às 18h (de Brasília)

Ferroviário-CE x Santa Cruz - segunda-feira, 14 de junho, às 20h (de Brasília)

4ª rodada: