O DAZN funciona em qualquer aparelho de celular?

O serviço de streaming está disponíveis nos smartphones com app para Android e IOS

Futebol ao vivo e de qualquer lugar! O DAZN, serviço de streaming para conteúdo esportivo, chega ao revolucionando o modo de transmissão. Com jogos da , italiana, francesa, , Brasileirão e muito mais, o torcedor apaixonado por futebol não precisa se preocupar em voltar para casa correndo para assistir ao seu time de coração.

Basta apenas ter um smartphone e baixar o app para Android ou IOS. Com a possibilidade de testar a plataforma no primeiro mês de maneira gratuita, o fã de esporte pode conhecer o DAZN e já acompanhar todas as partidas exclusivas de seu catálogo, que deve crescer nos próximos meses.

Além disso, alguns jogos específicos ainda estarão disponíveis gratuitamente nos canais de DAZN no YouTube e no Facebook, embora só na plataforma você poderá encontrar todos os eventos esportivos.

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Qual o número do canal do DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

