Série C do Brasileiro 2021: regulamento, grupos, onde assistir, datas e mais

A Terceira Divisão do Brasileirão vai começar a nova temporada no fim de maio; veja tudo sobre a competição

A Série C do Campeonato Brasileiro volta a ser disputada no final do mês de maio. A temporada 2021 da Terceira Divisão, disputada em três fases, sendo a última delas a decisão, começa no dia 29 de maio, com os jogos da primeira rodada da fase de grupos.

Depois de uma temporada diferente por conta da pandemia de Covid-19, a Série C, em 2021, voltará, a princípio, a ter o calendário padrão da CBF, com competições que começam e acabam no mesmo ano. Por enquanto, porém, os torcedores ainda estão longe dos estádios.

Veja tudo sobre a edição 2021 da Série C do Brasileirão!

Regulamento da Série C 2021

A temporada 2021 da Série C vai repetir o regulamento que foi novidade na edição passada. As 20 equipes da competição já estão divididas em dois grupos de dez, que definem os jogos da primeira fase.

Neste primeiro momento, os times de cada grupo se enfrentam entre si, em turno e returno. Passadas as 18 rodadas, os quatro melhores de cada grupo se classificam para os dois quadrangulares. Os dois melhores de casa garantem o acesso para a Série B, e os líderes disputam a grande final, valendo o título da Terceira Divisão.

Os quadrangulares se dividem da seguinte maneira:

Quadrangular 1: 1º lugar do grupo A; 2º lugar do grupo B; 3º lugar do grupo A; 4º lugar do grupo B

Quadrangular 2: 1º lugar do grupo B; 2º lugar do grupo A; 3º lugar do grupo B; 4º lugar do grupo A

Neste formato, o único mata-mata a ser disputado é o da final, uma vez que as vagas para a Série B saem do quadrangular, que funciona como uma fase de grupos.

Grupos da Série C 2021

Os dois grupos da Série C foram divididos pela CBF de acordo com um direcionamento geográfico, e ficaram da seguinte maneira:

Grupo A:

Altos-PI

Botafogo-PB

Ferroviário-CE

Floresta-CE

Jacuipense-BA

Manaus-AM

Paysandu-PA

Santa Cruz-PE

Tombense-MG

Volta Redonda-RJ

Grupo B:

Botafogo-SP

Criciúma-SC

Figueirense-SC

Ituano-SP

Mirassol-SP

Novorizontino-SP

Oeste-SP

Paraná-PR

São José-RS

Ypiranga-RS

Calendário e datas da Série C 2021

O calendário da CBF determinou as datas da Série C da seguinte forma, lembrando que, por diversas questões, estas datas podem ser alteradas.

Primeira Fase (grupos):

29 de maio a 26 de setembro (18 datas)

Segunda Fase (quadrangulares):

02 de outubro a 7 de novembro (6 datas)

Terceira Fase (final):

14 de novembro a 21 de novembro (2 datas)

Temporada 2020 da Série C

Na temporada 2020, que se encerrou apenas em 2021 por conta da pandemia, o grande campeão da Série C foi o Vila Nova, que bateu o Remo na final. Além dos dois, Brusque e Londrina, pelos quadrangulares, garantiram o acesso e vão disputar a Série B neste ano.

Por outro lado, Treze e Imperatriz foram rebaixados à Série D - o segundo com apenas um ponto conquistado na competição -, assim como São Bento e Boa Esporte.

Floresta, Novorizontino, Mirassol e Altos foram os melhores da Série D 2020 e, por isso, vão disputar a terceira divisão nesta temporada, assim como Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste, que caíram da Série B.

Transmissão da Série C 2021

A transmissão da Série C em 2021, novamente, fica por conta do DAZN, a casa da Terceira Divisão. A plataforma de streaming, que chegou ao Brasil no final de 2018, tem acordo com a CBF para passar em suas plataformas os jogos da competição.

O preço de mensalidade do DAZN foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália e outras competição de futebol e outros esportes.

