Série C na TV Nsports: jogos, como assistir e quanto custa o serviço de streaming de esportes

A plataforma de streaming fechou uma acordo para dividir os direitos da terceira divisão com o DAZN

A Série C do Campeonato Brasileiro vai ter mais uma casa na temporada 2021. O DAZN fechou um acordo com outra plataforma de streaming, a TV NSports, para dividir as transmissões da competição, que começa neste sábado (29), com os primeiros jogos da rodada inaugural.

No acordo fechado pelas duas plataformas de streaming, cada uma ficou com os direitos de transmissão de cinco jogos por rodada na fase de grupos. Para a TV NSports, até o final da disputa da terceira divisão, serão 90 jogos transmitidos em seu canal.

"Estamos muito felizes com a parceria que fechamos com o DAZN e a CBF para a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro. Trazer um dos mais tradicionais torneios do futebol nacional para a TV NSports é motivo de orgulho. Sabemos da paixão do torcedor e entendemos a responsabilidade de levar a emoção dos jogos para dentro das casas, principalmente neste momento de pandemia, de uma forma acessível e multiplataforma", afirma Guilherme Figueiredo, CEO da TV NSports.

O que é e qual é o preço da TV NSports?

A TV NSports é uma plataforma de streaming, com foco em transmissões de eventos esportivos, com canais oficiais de cada entidade a qual atende. A plataforma é acessada por meio do navegador de internet ou de um aplicativo, disponível para smartphones, tabelas ou televisões smart (smartTV).

A plataforma tem um pacote especial para a Série C. Para compras até o dia 10 de junho, o torcedor paga um valor único de R$ 59,90 para ter acesso aos cinco jogos de cada rodada - a partir desta data, o valor será de R$ 79,90, também pago de uma só vez. Além desta opção, o torcedor pode escolher, também, comprar os jogos de maneira avulsa no valor de R$ 9,90.

Quais partidas da Série C a TV NSports vai transmitir?

A TV NSports vai transmitir cinco jogos por rodada da Série C do Brasileirão - ao final da competição, vai totalizar 90 partidas transmitidas. Os jogos de quadrangulares e finais, porém, são exclusivos do DAZN.

A transmissão da terceira divisão por parte da TV NSports começa já na primeira rodada, com quatro jogos no primeiro final de semana e mais uma partida adiada para o meio de junho.