Chelsea x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pelo jogo de volta das quartas da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Chelsea recebe o Real Madrid na tarde desta terça-feira (18), a partir das 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceram por 2 a 0 na ida, com gols de Benzema e Asensio, os merengues podem perder por um gol de diferença. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. No SBT, o jogo será narrado por Luiz Alano com os comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Sem vencer há seis jogos na temporada (quatro derrotas e dois empates), o Chelsea entra em campo pressionado e precisando vencer por três gols de vantagem para se classificar à semifinal da Liga dos Campeões. No torneio da Uefa, a equipe encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com 13 pontos, três a mais que o Milan, segundo colocado, enquanto nas oitavas de final eliminou o Borussia Dortmund por 2 a 1 no agregado.

"Vai ser uma luta. Com certeza, temos que subir de nível. Temos que entender alguns detalhes do nosso jogo e, com a nossa mentalidade, temos que ser mais positivos naquilo que fazer. Se fizermos isso, com a qualidade que temos na equipe, podemos fazê-lo. Estive envolvido em algumas noites como aquela em Stamford Bridge", afirmou Lampard.

Do outro lado, o Real Madrid vem de vitória sobre o Cádiz por 2 a 0 no Campeonato Espanhol, e agora volta as atenções para a Champions League. O atual campeão do torneio terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o Liverpool por 6 a 2 no placar agregado.

"Estamos satisfeitos com o resultado [da primeira mão] e com a nossa exibição, mas ainda não acabou. Temos de lutar e sacrificar-nos durante mais 90 minutos em Stamford Bridge. O Chelsea vai tentar tudo", completou Ancelotti.

Para o confronto, os Blues não poderão contar com Chilwell, que expulso no primeiro jogo. Assim, o técnico Lampard pode optar pela entrada de Marc Cucurella no lugar do lateral-esquerdo. Enquanto isso, Vinícius Jr. e Toni Kroos poupados no fim de semana, retornarão ao time titular.

Em oito confrontos anteriores entre Real Madrid e Chelsea, os merengues cinco vitórias, enquanto os blues registraram apenas uma vitória, com dois empates. No encontro válido pelas quartas de final da Champions League 2021/22, o time inglês saiu vitorioso com um placar de 3 a 2 na prorrogação.

A campanha do Chelsea na Champions League 2022/23

Dínamo Zagreb 1 x 0 Chelsea - 6 de setembro de 2022

Chelsea 1 x 1 RB Salzburg - 14 de setembro de 2022

Chelsea 3 x 0 Milan - 5 de outubro de 2022

Milan 0 x 2 Chelsea - 11 de outubro de 2022

RB Salzburg 1 x 2 Chelsea - 25 de outubro de 2022

Chelsea 2 x 1 Dínamo Zagreb - 2 de novembro de 2022

Borussia Dortmund 1 x 0 Chelsea - 15 de fevereiro de 2023

Chelsea 2 x 0 Borussia Dortmund - 7 de março de 2023

Real Madrid 2 x 0 Chelsea - 12 de abril de 2023

A campanha do Real Madrid na Champions League 2022/23

Celtic 0 x 3 Real Madrid - 6 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk - 5 de outubro de 2022

Shakhtar Donetsk 1 x 1 Real Madrid - 11 de outubro de 2022

RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid - 25 de outubro de 2022

Real Madrid 5 x 1 Celtic - 2 de novembro de 2022

Liverpool 2 x 5 Real Madrid - 21 de fevereiro de 2023

Real Madrid 1 x 0 Liverpool - 15 de março de 2023

Real Madrid 2 x 0 Chelsea - 12 de abril de 2023

Prováveis escalações

Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kanté, Fernández, Cucurella; Mudryk, Havertz, Sterling.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr.

Desfalques

Chelsea

Expulso no jogo da ida, Chilwell cumprirá suspensão, enquanto Broja e Kalidou Koulibaly também estão fora.

Real Madrid

Ferland Mendy segue lesionado.

