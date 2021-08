HBO Max vai passar quais jogos de futebol?

A plataforma de streaming tem direitos para transmitir jogos da Champions League e do Brasileirão

Os assinantes da HBO Max que também são fãs de futebol receberam uma boa notícia: a plataforma de streaming vai transmitir diversos jogos de grandes times do esporte mundial. No catálogo estarão partidas do Campeonato Brasileiro e da Liga dos Campeões.

Cada vez mais as plataformas de streaming estão entrando na onda das transmissões esportivas. A mais nova do grupo é a recém-lançada HBO Max, que é do mesmo grupo dono da TNT, O Grupo Turner/Warner Media. Desta forma, os direitos de transmissão da emissora são os mesmos da plataforma, e os jogos serão compartilhados entre os canais.

Veja tudo sobre a transmissão de futebol do HBO Max:

Quais campeonatos de futebol o HBO Max transmite?

Foto: Getty Images

Neste primeiro momento, o HBO Max terá direito aos jogos das duas competições a que o Grupo Turner tem direito: Campeonato Brasileiro e Champions League.

No caso do Brasileirão, os jogos transmitidos serão o dos oito times que têm contrato de TV fechada com o Grupo Turner para exibição de partidas na TNT: Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos, os mesmo que passam na TNT e no Estádio TNT Sports.

Já no caso da Liga dos Campeões, a plataforma anunciou que, ao todo, vai transmitir mais de 120 jogos, desde a fase classificatória até as fases decisivas e a grande final do maior torneio de clubes da Europa. Mesmo com o HBO Max, alguns jogos vão seguir sendo transmitidos pela TNT, na TV fechada, e pelo SBT, na TV aberta, além do Estádio TNT Sports.

A grande vantagem para o assinante do HBO Max é que, diferente de outros streamings que passam jogos de futebol - como Amazon Prime Video e Globoplay -, nenhum valor extra terá que ser pago pelo torcedor, que terá os jogos já incluídos em seu plano. As assinaturas, aliás, custam a partir de R$ 19,90 por mês, e os primeiros sete dias, para teste, são gratuitos.

Jogos transmitidos pelo HBO Max

Foto: Miguel Schincariol/Getty Images