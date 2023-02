Do que o Chelsea precisa para se classificar na Champions League 2022/23?

A equipe inglesa saiu em desvantagem contra o Borussia Dortmund na ida das oitavas de final

A má fase do Chelsea na temporada continua, e os Blues perderam o confronto de ida das oitavas de final da Champions League contra o Dortmund, na Alemanha, por 1 a 0. Contratação mais cara do clube inglês, Enzo Fernández foi deixado para trás por Karim Adeyemi no lance que decidiu a primeira partida em busca da vaga nas quartas de final da competição.

O jogo de volta está marcado para o dia 7 de março. Como a Champions League aboliu o critério do gol qualificado, o Chelsea precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final. O empate favorece o Borussia Dortmund, e uma vitória inglesa por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis.

Apesar do alto investimento após a troca de comando do Chelsea, a equipe não vem convencendo. No Campeonato Inglês, os Blues ocupam a 10ª colocação, com dez pontos a menos que o Newcastle, equipe que abre o G-4 da competição. O clube busca estabilidade para tentar reverter o cenário na Champions no dia 7 de março.