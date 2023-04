Vinícius Junior vai desfalcar o Real Madrid contra o Cádiz em LaLiga?

Atacante brasileiro não foi relacionado por Carlo Ancelotti para o duelo do campeonato espanhol

O Real Madrid enfrenta o Cádiz neste sábado (15), pela 29ª rodada de La Liga. O time de Carlo Ancelotti ocupa a segunda posição, 13 pontos atrás do líder, Barcelona. O que chamou a atenção para este jogo contra o Cádiz é a ausência de Vinícius Júnior, inclusive do banco de reservas.

Após uma sequência intensa de jogos como titular pelos Blancos, foi constatado que Vini Jr tem uma sobrecarga muscular e ganhará descanso neste fim de semana de campeonato espanhol.

Vale lembrar que, somada à sobrecarga, outra explicação para a ausência do craque brasileiro pode ser o iminente jogo contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu o primeiro confronto, no Santiago Bernabéu, por 2 a 0, com boa atuação do ex-Flamengo, que deu a assistência para o segundo gol da partida.

O jogo decisivo de volta acontece já na terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Como o título de La Liga já parece bastante improvável, Ancelotti deve focar o uso de um de seus principais jogadores na Champions League.

A temporada de Vinícius Júnior no Real Madrid é a melhor de sua carreira até aqui. Somando todas as competições, o camisa 20 já participou de 45 partidas, marcou 21 gols e deu 16 assistências. Recentemente, ele foi elogiado pelo técnico Ancelotti e descrito como "o jogador mais decisivo do mundo".