Champions League 2022/23: artilharia, líderes em assistências e os destaques da edição

Com grandes estrelas na disputa, veja os líderes de gols e assistências nesta edição da Liga dos Campeões

O pontapé inicial da fase de grupos da Champions League 2022/23 já foi dado. Assim como nas edições passadas, o torneio promete parar o continente europeu e, claro, o mundo todo com a disputa dos jogos entre os melhores clubes classificados para a competição.

Nesta fase do torneio, as 32 equipes envolvidas são divididas em oito grupos de quatro times, com cada um disputando seis partidas entre 6 de setembro e 2 de novembro. Depois, apenas 16 deles se classificam para a disputa do mata-mata nas oitavas de final, quando um novo sorteio será realizado.

Aliás, nesta edição, os times se prepararam para mais uma final da competição, desta vez, marcada para acontecer no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, no dia 10 de junho de 2023.

Abaixo, a GOAL apresenta os principais números da atual edição da competição, incluindo goleadores e os principais garçons. Confira:

Champions League 2022/23: artilharia da edição

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Leroy Sané Bayern de Munique 4 3 2 Robert Lewandowski Barcelona 3 3 =2 Erling Haaland Manchester City 3 2 =2 Kylian Mbappé PSG 3 2 =2 Piotr Zielinski Napoli 3 3 =2 Mohammed Kudus Ajax 3 3 =2 Giacomo Raspadori Napoli 3 3

Atualizada em 4 de outubro de 2022, às 18h05 (de Brasília)

Champions League 2022/23: os garçons a edição

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 João Cancelo Manchester City 3 2 =1 Zambo Anguissa Napoli 3 3 3 Giovanni Reyna Borussia Dortmund 2 2 =3 Mykhaylo Mudryk Shakhtar Donetsk 2 2 =3 Ousmane Dembélé Barcelona 2 3 =3 Steven Berghuis Ajax 2 3 =3 Joshua Kimmich Bayern de Munique 2 3 =3 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 2 3 =3 Kevin De Bruyne Manchester City 2 2 =3 Bruno Petković Dinamo Zagreb 2 2 =3 Rafael Leão Milan 2 2 =3 Georgiy Sudakov Shakhtar Donetsk 2 2 =3 Ferran Jutglá Club Brugge 2 3 =3 Mathías Olivera Napoli 2 3 =3 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 2 3 =3 Mehdi Taremi Porto 2 3 =3 Leon Goretzka Bayern de Munique 2 3 =3 Steven Berghuis Ajax 2 3

Champions League 2022/23: quais são os grupos?

Grupo A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Grupo B

Porto

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Grupo C

Bayern de Munique

Barcelona

Inter de Milão

Viktoria Plzen

Grupo D

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Olympique de Marselha

Grupo E

Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dínamo Zagreb

Grupo F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Grupo G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Copenhague

Grupo H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Champions League 2021/22: quem foi o artilheiro?

(C)Getty images

Karim Benzema, campeão da edição com o Real Madrid, foi o artilheiro da temporada passada na Liga dos Campeões, Até o duelo da final, em 12 partidas disputadas, o camisa 9 marcou 15 gols, dois a mais que Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que foi o vice-artilheiro.

Champions League 2021/22: quem deu mais assistências?

Getty Images

O garçom da temporada 2021/22 da Liga dos Campeões foi Bruno Fernandes, do Manchester United. Apesar de ser eliminado nas oitavas de final, o português deu sete assistências aos seus companheiros na competição. Atrás dele, com seis, ficou Vinícius Júnior, do Real Madrid.