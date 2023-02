Do que o Real Madrid precisa para se classificar na Champions League

Após goleada contra o Liverpool fora de casa, Real pode até perder no Bernabéu

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid encaminhou sua classificação para as quartas de final da competição ao vencer o Liverpool por 5x2 em pleno Anfield nesta terça (21).

Com o resultado positivo, os comandados de Carlo Ancelotti deram um grande passo rumo a vaga, já que o confronto de volta, no próximo dia 15 de março, será em casa, em pleno Santiago Bernabéu.

Do que o Real Madrid precisa para se classificar para as quartas da Champions?

Com a vitória por 5x2 de virada, o Real garantiu três gols de vantagem para o jogo de volta contra o Liverpool. Isso significa que, mesmo que for derrotado por até dois gols de diferença, o time merengue avança no mata-mata (ex: 0x2, 1x3, 2x4 a favor do Liverpool).

Como o mata-mata da Champions não conta mais com a regra do gol qualificado, um caso de vitória por exatamente três gols do Liverpool, o confronto vai para a prorrogação (dois tempos de 15 min), e então para a disputa de pênaltis.