Cesare Casadei: Quem é a nova promessa italiana do Chelsea de 16 milhões de libras?

O jovem de 19 anos foi comparado a Sergej Milinkovic-Savic durante seu tempo na Inter e chega a Londres em busca de minutos na equipe principal

A política de transferência de Chelsea passou por muito controle durante a primeira janela de Todd Boehly no leme, mas uma coisa é certa - o novo proprietário americano fez da assinatura de alguns dos melhores talentos adolescentes uma prioridade.

A estrela da Inglaterra, Carney Chukwuemeka, vencedor do Campeonato Europeu Sub-19, chegou do Aston Villa em um negócio de até 20 milhões de libras (R$ 120,5 milhões), enquanto Gabriel Slonina foi trazido do Chicago Fire, com os Blues se comprometendo a pagar até 12,3 milhões de libras (R$ 74,1 milhões) pelo goleiro americano.

A chegada de Omari Hutchinson do Arsenal também chamou a atenção de muitos, enquanto as capturas sob o radar de Zak Sturge e Shim Mheuka de Brighton, bem como Tyler Dibling de Southampton, têm potencial para serem vistas como roubos absolutos a longo prazo.

Chelsea, no entanto, não está terminada lá.

Enquanto grande parte do foco de suas atividades no final da janela está na busca de jogadores prontos para a primeira divisão, como Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong e Anthony Gordon, a equipe de Stamford Bridge continua a somar às suas fileiras juvenis.

O último jogador a passar pela porta é o meio-campista Cesare Casadei, de 19 anos, que chega ao oeste de Londres vindo do Inter num negócio que vale até 16,8 milhões de libras (R$ 101,2 milhões).

O Chelsea venceu a forte concorrência de Nice para assinar com Casadei, para quem tiveram várias propostas rejeitadas antes de finalmente chegar a um acordo.

Mas quem é Casadei, e quais são suas chances de entrar na primeira equipe do Chelsea em breve?

Criados na cidade litorânea de Cervia, Casadei e seu irmão mais velho, Ettore, ambos sonhavam em se tornar jogadores de futebol, tendo o sonho de Ettore se tornado realidade, já que ele joga atualmente na Serie D Italiana com o Savignanese.

Cesare, entretanto, sempre se destacou como um talento potencialmente especial, primeiro em seu clube local Cervia e depois quando foi matriculado na academia Cesena.

Tanto física quanto tecnicamente, ele estava à frente dos meninos de sua idade, com sua visão de jogo e inteligência tática muito acima de sua falta de experiência.

Confira as melhores maravilhas do futebol com NXGN:

Nada iria impedir Casadei de atingir seus objetivos, também. Uma vez ele andou 22 quilômetros à chuva de Cervia a Cesena para não perder uma sessão de treinamento, tendo sido punido por sua mãe.

Logo ganhou comparações com o ex-jogador italiano e meio-campista do Milan Marco Ambrosini, que também passou pela base do Cesena, e Casadei estava ansioso para seguir seus passos, tendo apoiado os Rossoneri quando criança.

Ele foi até recomendado ao Milan em 2018, apenas semanas antes do Cesena declarar falência. Foi neste ponto, porém, que a Inter entrou em cena, tendo ficado impressionado com o meio-campista quando seus times de juniores enfrentaram o Cesena no início daquela temporada.

Getty Images

"Agora sou um torcedor da Inter", declarou Casadei ao chegar, e apesar de ter apenas 15 anos, ele foi quase imediatamente promovido ao sub-17 dos Nerazzurri. Ele subiria novamente no início da temporada seguinte para o sub-18, antes de marcar sua estreia no sub-23 com um gol em janeiro de 2020.

Os gols se tornaram uma parte fundamental do jogo de Casadei, apesar de ele ter jogado predominantemente como o número 8, ele fez 15 gols em 33 jogos pela equipe campeã do sub-23 da Inter em 2021-22.

Com mais de 1,80m de altura, talvez não seja surpresa que nove desses gols tenham sido marcados com a cabeça de Casadei, enquanto sua altura permite que ele se movimente em torno do campo com suavidade e em um ritmo decente.

Ele foi comparado a Sergej Milinkovic-Savic pelos observadores das equipes do Inter - uma comparação que Casadei dá as boas vindas à Gazzetta dello Sport: "Eu gosto muito dele pelas características que ele tem e pela forma como joga, ele é um jogador do qual eu me inspiro". Mas para chegar a esses níveis, é preciso trabalhar muito.

"Na Inter, eu obviamente olho para os meio-campistas, em particular [Marcelo] Brozovic e [Nico] Barella: eles são dois grandes campeões. O que eu roubaria deles? A intensidade de Barella, e a calma de Brozovic com a bola".

Getty Images

Ele certamente terá mais meio-campistas de primeira linha para aprender no Chelsea, e será interessante ver quão rapidamente ele pode forçar o pensamento de Thomas Tuchel.

Casadei chegou ao banco apenas uma vez na última temporada da Serie A, mas dado o dinheiro gasto com ele, deve haver uma expectativa de que os torcedores em Stamford Bridge possam vislumbrar um ou dois dele enquanto a campanha de 2022-23 continua.

Certamente Boehly parece pensar que investir na juventude é uma estratégia de transferência que vale a pena, e Casadei tem todas as ferramentas para tornar a visão do novo proprietário uma realidade.

Para saber mais sobre os melhores jogadores jovens do mundo, siga NXGN no Instagram, Twitter e TikTok.