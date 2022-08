Kenan Yildiz: a jovem estrela da Juventus que rejeitou Barcelona e Bayern de Munique

Kenan Yildiz, de 17 anos, recusou ofertas do Barcelona e do antigo clube Bayern de Munique para se juntar à Juventus, e já causa impacto em Turim

As cidades alemãs de Regensburg e Herzogenaurach têm muito pouco em comum, apesar de estarem separadas por cerca de 100 quilômetros. O primeiro é um patrimônio da Unesco que abriga cerca de 200.000 pessoas e tem pouca história esportiva. Este último é o lar da adidas, uma das maiores marcas de roupas esportivas do mundo.

E, no entanto, em 2015, os poderosos da adidas viajaram para Regensburg, tão ansiosos para contratar um dos moradores mais talentosos da cidade.

Com apenas 10 anos, Kenan Yildiz se tornou um dos jogadores mais jovens a assinar um contrato com uma marca esportiva.

Agora, sete anos depois, está ficando claro por que a adidas não podia esperar para amarrá-lo.

Yildiz esteve no Bayern de Munique por três anos antes de assinar seu contrato com a adidas, tendo chamado a atenção dos olheiros com seu controle próximo e capacidade de driblar adversários com facilidade.

Como ele se estabeleceu como um número 10 de criação, ele foi comparado a Mesut Ozil, embora a comparação também tenha sido feita em parte devido à herança turca de Yildiz.

No Bayern, Yildiz formou um terço de um trio de talentos nascidos em 2005 atrás da linha de ataque que deixou outros grandes clubes europeus com inveja, com Paul Wanner já tendo forçado seu caminho para a primeira equipe, e Arijon Ibrahimovic deve se juntar a ele em breve.

Yildiz, no entanto, optou por seguir outro caminho e, quando ficou claro no início de 2022 que ele não assinaria um contrato profissional com o Bayern, os maiores clubes do continente começaram a fervilhar.

Confira os melhores prodígios do futebol com a NXGN:

Durante vários meses, parecia que o Barcelona estava prestes a garantir a contratação de Yildiz, mas a Juventus apareceu no momento final com uma oferta que viu o jovem de 17 anos se mudar para Turim no início de julho.

"Kenan está conosco há 10 anos", disse o técnico da base do Bayern, Jochen Saier, após a saída de Yildiz. "O fato de nossos caminhos terem se separado se deve a fatores financeiros."

"Quando Kenan jogar na primeira divisão ou na Liga dos Campeões, ficaremos orgulhosos dele, porque será um excelente reconhecimento e uma recompensa pelo trabalho que fazemos na academia".

Apesar dessa declaração diplomática, não há dúvida de que o Bayern está arrasado por ter perdido um de seus principais jovens talentos para um rival europeu.

O jovem de 17 anos pode ter sido prejudicado por alguns problemas, incluindo um surto de crescimento precoce que o obrigou a se acostumar com sua nova forma corporal, além de acusações de que um de seus treinadores usou linguagem racista contra ele, Yildiz foi fundamental figura nas categorias de base do Bayern em 2021-22.

Ele começou a temporada com o sub-17, mas depois de marcar quatro gols e dar cinco assistências em seus primeiros oito jogos, foi rapidamente promovido ao sub-19 aos 16 anos.

O fato de que ele provavelmente teria permanecido nesse nível, pelo menos para começar a temporada, provavelmente desempenhou um papel na decisão de Yildiz de deixar a Baviera, e ele fez um começo perfeito na Juve.

Jogando pelo sub-19 bianconeri no Torneio FC Aesch, na Suíça, Yildiz foi eleito Jogador do Torneio depois de marcar quatro gols, incluindo um impressionante hat-trick contra o Valencia na final.

Seu objetivo agora é achar seu caminho para o time principal da Juve, embora haja um entendimento de que é improvável que isso aconteça nesta temporada, dado o tempo que outros jogadores talentosos da base do clube tiveram que esperar.

Mas, dado o esforço que a Juve fez e os clubes que teve que vencer para contratar Yildiz, eles acreditam claramente que trouxeram um jogador que pode fazer a diferença no mais alto nível em um futuro não muito distante.

Certamente, a adidas acreditou nisso em 2015. E agora o resto do mundo logo saberá por que eles se esforçaram tanto para vincular Kenan Yildiz à sua marca.

