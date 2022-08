Paxten Aaronson: o irmão mais novo de uma estrela da base estadunidense em um caminho semelhante ao topo

O irmão de 18 anos da nova contratação do Leeds United, Brenden, se estabilizou na equipe do Philadelphia Union e está brilhando no Sub-20 dos EUA

Era Natal na casa de Aaronson e, como esperado, o jovem Paxten Aaronson iria jogar contra seu irmão mais velho, Brenden. Feriado ou sem feriado, a competição não para entre a dupla e, nesta ocasião, a disputa foi uma partida de futebol. Enquanto o resto da família preparava o jantar no andar de cima, a batalha no porão ficou mais acirrada.

Paxten e Brenden estavam indo e voltando, trocando gols até que, finalmente, o Aaronson mais jovem teve um pouco de sorte. O chute de Paxten desviou de Brenden e foi para o fundo da rede, acabando com o empate e selando a vitória.

O irmão mais novo bate no irmão mais velho e, segundo o irmão mais novo, o irmão mais velho não lidou muito bem com isso.

"Sempre foi muito intenso. Nós nunca gostaríamos de uma luta de punho, mas entraríamos em algumas lutas como wrestling", Paxten Aaronson disse à GOAL sobre sua educação competitiva. "Ele veio para a ceia de Natal e ficou tão bravo que chutou a bola e quebrou a luz. Meu pai e minha mãe chegaram lá tão irritados porque era Natal, sabe? Era para ser um momento de felicidade e o jantar inteiro ele estava apenas de mau humor porque ele perdeu para mim", completou.

"A mesma coisa vale para qualquer esporte, como pingue-pongue. Nós éramos tão competitivos nisso. Nas férias, eu sempre levava a melhor sobre ele, então ele surtava. Ele me venceu uma vez e eu joguei minha raquete e bati na cara dele!" Acrescenta o Aaronson mais jovem.

É seguro dizer que Brenden se saiu bem desde aquela perda esmagadora no porão de seus pais. Ele se tornou uma estrela da seleção masculina dos EUA e recentemente completou uma transferência de 31 milhões de dólares (cerca de 162 milhões de reais) para o Leeds United, realizando seu sonho de chegar à Premier League aos 21 anos.

Mas ele não é o único membro da família Aaronson fazendo ondas para o clube e país como Paxten, com apenas 18 anos, já está emergindo da sombra de seu irmão para escrever sua própria história.

O mais jovem Aaronson estreou recentemente pela seleção masculina Sub-20 dos EUA, marcando sete gols em sete jogos no Campeonato Sub-20 da Concacaf de 2022. Cinco desses gols aconteceram nas oitavas de final, com Aaronson marcando duas vezes na goleada por 6 a 0 sobre a República Dominicana na final.

Seus esforços ajudaram os EUA a conquistar a vaga na Copa do Mundo Sub-20 e nas Olimpíadas, com o meio-campista conquistando os prêmios Bola de Ouro e Chuteira de Ouro.

"Eles ainda estão sendo enviados", diz ele sobre os troféus. "Eles não me permitiram trazê-los no avião porque eram muito pesados e eu não queria pagar o dinheiro extra. Eles estão enviando-os agora para minha casa, então espero que cheguem aqui inteiros!"

Foi uma verdadeira festa de debutante para Aaronson, que foi uma das quatro estrelas do Philadelphia Union a brilhar pelos EUA no torneio. Ele foi acompanhado por companheiros de longa data Quinn Sullivan, Jack McGlynn e Brandan Craig, com as quatro estrelas do Union combinando para marcar 15 gols.

Foi o primeiro grande momento de Aaronson em nível internacional, mas que ele vinha construindo há algum tempo. Apesar de todas as competições de pingue-pongue, o futebol sempre foi rei na casa de Aaronson. Todo fim de semana, a Premier League estava na TV, quando o jovem Aaronson rapidamente se apoiava no Liverpool. Seus ídolos não estavam limitados apenas a Anfield, pois ele se apaixonou por Mesut Özil, Santi Cazorla e Luka Modric, tanto quanto Steven Gerrard.

Sua seleção desses jogadores é reveladora. Um verdadeiro número 10, você pode ver pedaços desses jogadores em seu jogo enquanto ele se transforma em um dos principais jovens jogadores que o futebol americano tem a oferecer. Ele jogava basquete, beisebol e lacrosse crescendo, experimentando todos os esportes que podia, mas sempre voltava ao futebol. Se o treino de basquete e o futebol entrassem em conflito, havia apenas um vencedor. Naturalmente, porém, a competição não se limitou aos jogos organizados. "Meu pai me apresentou o jogo desde muito jovem e ter meu irmão ao meu lado para sempre competir e sempre treinar me ajudou muito", diz Aaronson. "Era sobre se divertir e não apenas ficar sozinho. Às vezes, o treinamento sozinho fica meio chato, então sempre ter alguém para trocar ideias e apenas treinar quando eu era jovem era realmente ótimo".

Aaronson, como seu irmão, começou sua carreira na Academia YSC do Union e subiu no sistema de desenvolvimento de talentos em nível de elite. Ele jogou pelos reservas do clube em 2020 e assinou um acordo local em agosto daquele ano, antes de fazer sua estréia profissional em 2021. E, desde essa estreia, ele mostrou exatamente por que aqueles na Filadélfia estão tão esperançoso com ele. Ele marcou o gol da semana na MLS em seu primeiro jogo da carreira e terminou sua primeira temporada na MLS com três gols.

Naturalmente, as comparações com seu irmão vieram rapidamente. Obviamente, eles são parecidos e se movimentam da mesma maneira. Ambos são extremamente talentosos com a bola e jogam com quantidades enormes de energia, uma característica provavelmente aprimorada nesses jogos no porão. Existem diferenças, no entanto.

Embora Brenden tenha sido usado principalmente no lado do campo ou como um número 8, Paxten é definitivamente mais o número 10. Ele é suave na bola e, de certa forma, um pouco mais adiantado do que seu irmão tinha na mesma idade. E isso se deve em parte ao fato de o jovem Aaronson ter tido o benefício de ver onde seu irmão inicialmente lutou, para evitar cometer os mesmos erros. "Eu tive esse tempo pela frente para realmente ficar bom nisso e aperfeiçoar a técnica e aperfeiçoar o tiro rápido, então tive um pouco de vantagem nele. Foi como uma bênção disfarçada. Ele estava lutando, mas eu peguei sua luta e meio que desenvolvi isso no meu jogo”.

Não estava apenas observando seu irmão, pois Aaronson teve suas próprias experiências fundamentais crescendo, incluindo como lidar com sua falta de presença física. "Eu sempre fui a menor pessoa em campo, não importa o quê", diz ele. "Eu sempre fui aquele cuja camisa nunca se encaixava. Parecia um esfregão em mim, sempre pendurado!" Eu podia ser puxado com facilidade, então, desde muito jovem, tive que aprender a aperfeiçoar minha técnica, aperfeiçoar meu toque, manter a bola onde os defensores não podem cutucar a bola longe de mim. "Eu não era um garoto grande que sempre podia correr e enfrentar os atletas, mas fui rápido na bola. Fui muito rápido. Ele estava controlando o que eu posso controlar e meu pai sempre dizia: 'Seu tempo chegará quando você crescer e quando você crescer, estará muito melhor.'"

Esse tempo é agora, pois sua altura de 1,75 m fez com que Aaronson começasse a se encontrar na MLS. Devido a seus compromissos com o Sub-20 dos EUA, ele não jogou tanto este ano com o Union, que está no topo da Conferência Leste, mas certamente ele deve participar do impulso do play-off. "Quero ganhar um troféu com o Philadelphia Union", diz ele, "só porque é o meu clube de infância, e isso significaria tudo: ser capaz de levantar o troféu para a cidade com este clube.”

Quanto tempo ele ficará no clube de infância é uma incógnita. O antigo clube de seu irmão, Red Bull Salzburg, já está ligado a uma transferência para o jovem, mas está longe de ser o único clube europeu assistindo. Há também uma chance de que os Aarons possam se alinhar juntos para a equipe nacional algum dia. Há também a pequena chance de eles se alinharem, pois ambos continuam suas próprias carreiras no clube. Se isso acontecer, esperançosamente, não haverá brigas ou arremessos de remo.

É bem claro, no entanto, que Paxten não parece ser o próximo Brenden e seguir os passos de seu irmão ou superar as elevadas expectativas colocadas sobre ele por causa de seu sobrenome. "Eu nunca gostei de pensar assim, como pressão, só porque é meu irmão e temos uma conexão tão boa que nunca vou ser competitivo assim com ele, você sabe o que eu quero dizer? Como 'Oh, ele é melhor do que eu', tudo isso. Não, estou sempre feliz por seu sucesso. Estou feliz pelo que está fazendo. E acho que fiz um bom trabalho de bloquear todo o material. Meu irmão também fez um bom trabalho. Como meu pai nos ensinou, bloqueie essas coisas e apenas se concentre em si mesmo, porque no final do dia, é a sua carreira e você se concentra em si mesmo”, finalizou ele.

