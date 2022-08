Olivia Moultrie: a recordista norte-americana que está esperançosa para dominar o mundo

A jovem de 16 anos já quebrou vários recordes da NWSL e agora deve estrelar pelos EUA na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Quando Olivia Moultrie tinha apenas sete anos, ela se sentou, criou uma lista de metas e, efetivamente, planejou o resto de sua vida. Na época, ela era muito parecida com qualquer outra criança de sete anos que chuta uma bola e tinha as mesmas ambições de muitas garotas de sua idade.

Número um: ela queria ser jogadora de futebol profissional. Número dois: ganhar campeonatos. Número três: ganhar uma Copa do Mundo.

E número quatro: ser a melhor jogadora do mundo.

De certa forma, no dia em que ela fez essa lista e estabeleceu esses objetivos para si mesma, a infância de Moultrie terminou. Cada momento, cada escolha, cada ação, cada sessão de treino e cada jogo foram orientados para esse quarto objetivo.

Agora com 16 anos, Moultrie já pode dizer que completou seu objetivo principal de se tornar profissional. Na verdade, ela completou três anos atrás, quando assinou seu primeiro contrato profissional e disparou para os holofotes como a mais nova estrela do futebol americano.

O futebol nos Estados Unidos nunca encontrou uma jogadora como Moultrie, uma jovem que é tão singularmente determinada e apaixonada, ao mesmo tempo em que é gentil e atenciosa. Ela é provavelmente a atleta de 16 anos mais atípica do planeta e, provavelmente, a mais autoconsciente.

Nada que Moultrie faz é normal porque as crianças normais não se tornam as melhores jogadoras de futebol do mundo; as extraordinárias, sim.

"Estou vivendo aquela vida de jogadora de futebol profissional, e às vezes outras pessoas têm que me puxar para trás e dizer: 'O que você está fazendo, é loucura'. O tempo apenas me para e diz que é incrível. Eu fico tão presa no momento, eu só quero mais e mais e mais e é para isso que eu estou trabalhando todos os dias. Liv, você tem apenas 16'.

"É uma loucura, mas eu quero que tudo aconteça tão rápido”, disse Moultrie à GOAL em uma entrevista exclusiva

Rápido é um eufemismo. Nos anos desde que fez sua peneira, Moultrie se tornou a mais jovem a alcançar quase tudo o que você pode alcançar no futebol americano sem jogar pela seleção principal, estabelecendo-se como uma craque que tem fãs de todas as gerações a aclamando como modelo.

Ela se comprometeu com a Universidade da Carolina do Norte aos 11 anos e prontamente desistiu disso para se tornar profissional aos 13. Aos 15, ela e sua família processaram a NWSL (liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos), alegando que a liga violou a a lei Sherman de 1890 com o limite de idade que a impedia de jogar. Antes de completar 16 anos, ela ganhou esse processo, fez sua estreia na NWSL, e em sua primeira partida, já marcou seu primeiro gol como profissional.

Agora, em um ano em que ela deveria se concentrar em obter sua carteira de motorista, Moultrie está focada no que ela pode fazer para ajudar o Portland Thorns a conquistar um título da NWSL. Ela disputou um total de 19 jogos pelos Thorns e agora se prepara para a Copa do Mundo Sub-20, onde se juntará aos EUA como de longe a integrante mais jovem do time.

"Eu não quero a vida normal de 16 anos", diz ela. "É por isso que eu escolhi esse caminho. Eu não quero realmente pensar, 'Oh, estou perdendo isso' porque, não, isso é tudo que eu sempre quis. E agora estou 'vivendo o sonho'. Eu amo o que estou fazendo e é por isso que eu escolhi entrar nisso e simplesmente pular todo o caminho."

Moultrie, no entanto, entende que está perdendo algumas experiências fundamentais, aquelas que definem a vida da maioria das pessoas de sua idade. Ela está perdendo os encontros de fim de semana, os bailes da escola, os comícios, aqueles momentos tranquilos em que ela pode ser como qualquer outra garota de 16 anos.

Sua família, no entanto, tenta dar a ela um pouco de normalidade.

"Adoro ser irmã. Eu tenho duas irmãs mais novas e isso é uma grande parte da minha vida também. Essa é a minha visão da norma, sabe? Vê-las em suas vidas e enviar e-mails para faculdades e trabalhar para o que elas querem, tem sido muito legal para eu ver isso. Eu tenho uma família incrível que me apoia e isso é sempre uma grande coisa que eu amo dizer ao mundo porque eles merecem muito amor por isso. Eles estão comigo e estou muito agradecido por isso”, completa.

Moultrie também agradece a ajuda que recebeu ao longo do caminho de colegas de equipe que, voluntária ou involuntariamente, foram empurradas para papéis de irmãs mais velhas no momento em que ela apareceu em Portland.

Christine Sinclair, Lindsey Horan, Tobin Heath, Emily Sonnett, Meghan Klingenberg... Moultrie recita os nomes daqueles que, em um ponto ou outro, a colocaram sob suas asas.

"Eu queria agarrar e agarrar toda a experiência que eles tinham e apenas fazer todas essas perguntas", diz ela. "Como é esse tipo de vida para eles? Porque é isso que eu quero."

Como seus companheiros de equipe, Moultrie rapidamente se transformou em um modelo. É um fenômeno um pouco incomum. Uma olhada nas páginas de mídia social de Moultrie produz uma variedade de respostas, a maioria que normalmente seria direcionada aos vencedores da Copa do Mundo, não aos adolescentes.

"Minhas filhas te adoram", diz um. "Obrigado por ser um grande modelo", diz outro. Um final: "A jovem que mudou o futebol feminino nos EUA."

Pode ser esmagador, mas na era das mídias sociais, não é algo que Moultrie pudesse necessariamente evitar, mesmo que ela quisesse.

Não que ela faça. Ela gosta de ser um exemplo, uma líder, um modelo, assim como as mulheres que ela cresceu idolatrando.

“Eu nunca entrei nisso pensando nisso ou esperando que as pessoas me admirassem e eu fosse um modelo”, diz ela. "Você não pensa isso, mas, obviamente, isso se tornou um efeito colateral de tudo o que fiz.

"É muito legal para mim. Eu definitivamente queria ser alguém que fosse capaz de inspirar a geração mais jovem, não apenas mulheres, mas homens também. A única coisa pela qual eu tenho lutado é a igualdade de oportunidades. Devemos ter a mesma coisa , as mesmas oportunidades que os homens têm e devemos ser capazes de fazer as mesmas coisas. Somos capazes disso e o mundo deve permitir isso."

No momento, porém, Moultrie ainda está focada nesses quatro objetivos principais, embora esteja adicionando mais alguns à lista.

"Quero poder sentir que tenho a experiência de uma pessoa de 25 anos quando tiver 18", diz ela. "Estou tentando reunir tudo isso o mais rápido possível.

"Eu quero ganhar campeonatos com o Portland Thorns. Eu adoraria ser capaz de ganhar o MVP da NWSL. Eu acho que ir para a Europa é muito realista para mim em algum momento.

"Você cresce assistindo a Liga dos Campeões e vendo isso e eu adoraria poder competir em um desses e ganhar um desses. É como um sonho de infância. A Liga dos Campeões, isso é a coisa mais legal do mundo!

"Copas do mundo, Olimpíadas, todas as coisas em nível internacional são obviamente muito importantes, tanto com os sub-20 quanto, espero, com a equipe completa algum dia.

"Meu objetivo final é ser a melhor jogadora do mundo, e é para isso que me esforço todos os dias. Eu sei que parece muito, mas é apenas essa jornada emocionante que devo seguir todos os dias. Não quero que seja de outra maneira."

Grandes sonhos para uma garota que já alcançou coisas sem precedentes. Alguém ou alguma coisa pode impedi-la de alcançá-los? Nada tem até agora.

