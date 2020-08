Caso Messi: o que Bartomeu disse em 2019 e agora é usado contra ele

De "ele é livre para decidir seu futuro" a "ou paga ou não sai" em um ano

Em meio a toda confusão envolvendo o futuro de Lionel Messi no , falas antigas do presidente Josep Maria Bartomeu voltam para assombrá-lo no período de incertezas em relação ao craque argentino: "Messi ganhou a liberdade de decidir o seu futuro".

Desesperado desde que Messi mudou de ideia sobre sua permanência no Camp Nou, Bartomeu tem tentado de tudo para impedir que seu principal jogador saia, ainda mais de graça. A fala do presidente tem sido clara "ou paga, ou não sai". Mas não era bem assim em setembro de 2019.

Quando tudo parecia tranquilo, um ano atrás, e Messi parecia que ainda teria muitos e muitos anos de Barcelona, Bartomeu deu a seguinte declaração à Barça TV: "Ele ganhou a liberdade de decidir seu futuro, mas ele é muito 'culé' e eu estou calmo. Xavi, Iniesta e Puyol tinham a mesma cláusula. Para Messi, o melhor jogador de todos os tempos e um "culé" de toda a vida, não poderíamos fazer uma cláusula diferente", à época, a certeza era de que o argentino não sairia do clube, pelo menos não tão cedo.

Confiante da permanência de Messi, parecia justo deixar o destino dele em suas próprias mãos e colocar-lhe a mesma cláusula dos demais, que permitiria que ele deixasse o Barça sem qualquer custo até antes da temporada 2020/21.

Foto: Barça TV / Pep Morata

"Messi tem um contrato que assinamos há dois anos, e que é por quatro anos. Antes da última temporada, 2020/21, ele pode deixar o Barça, desistir do futebol ou ir a outro lugar", disse o presidente diante de jornalistas dos três maiores periódicos da Catalunha - Santi Nolla (Mundo Deportivo), Ernest Folch (Sport) e Toni Romero (L'Esportiu).

A cláusula - hoje negada por Bartomeu - era tão clara à época que até o zagueiro Gerard Piqué falou sobre ela em entrevista ao Cadena SER, no mesmo mês de setembro. "Eu sabia que Messi poderia ir de graça no final de cada temporada, mas estou calmo porque ele ganhou o direito de decidir seu futuro".

Hoje, porém, o inimaginável aconteceu e Messi deseja deixar o clube. Depois de comunicar a diretoria culé, o camisa 10 ainda tentou ativar a cláusula, mas Bartomeu insiste que perdeu a validade em junho, quando a temporada deveria ter acabado. A seu favor, o argentino usa o fato de que, em meio a pandemia, o calendário futebolístico de 2019/20 se estendeu.

Desiludido pela delicada situação financeira do clube e estrangulado pela enorme despesa salarial da equipe, Bartomeu mudou de idéia. Ele não quer mais que Messi decida seu futuro e agora lhe pede dinheiro se ele quiser partir. Ou ele não disse a verdade na época ou não a diz agora.