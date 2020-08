Como o Barcelona fez Messi perder o amor pelo futebol: um manual

Desde a saída de Neymar, o Barcelona acumula erros até chegar a derrota histórica para o Bayern de Munique, que acabou com a paciência do argentino

"Messi é único e irrepetível", alertou Pep Guardiola há uma década, o treinador que mais e melhor compreendeu o argentino, além de salientar que "é melhor que não o aborreça, que o clube saiba lhe dar os jogadores necessários para se sentir confortável". O , ​​por outro lado, ignorou a recomendação daquele que deu vida a melhor versão da equipe do Barça que é recordada. Porque sim, o clube já era o Barcelona antes de Guardiola e Messi, mas a dupla elevou o time a níveis nunca antes pisados ​​para se decompor em três anos, aqueles que passaram desde a saída de Neymar.

Esse é o momento em que o Barcelona começa a escurecer até terminar na goleada do de Munique por 8 a 2 nas quartas de final da . Neymar, jogador com quem Messi teve uma química especial, deixou o clube para assinar com o .

"O clube tem que ser inteligente o suficiente para contratar os jogadores certos para cercá-lo e seguir competindo no mais alto nível", disse Guardiola. No entanto, ao invés de tentar manter o brasileiro, um dos melhores companheiros de Messi, deixou o brasileiro sair.

Messi queria Neymar, mas trouxeram Griezmann

Como se fosse uma piada de mau gosto, o Barcelona gastou quase meio bilhão de euros para substituir um jogador insubstituível, de que se lembraria há quase dois anos, quando começou a repensar a volta do brasileiro sem sucesso. O PSG nunca foi receptivo à venda e os catalães acabaram assinando com Antoine Griezmann, que não conquistou espaço na equipe e nem convenceu a torcida e Messi.

Setién piorou a equipe após a saída de Valverde

Nem o que aconteceu com Ernesto Valverde fez muito sentido. A diretoria optou por mantê-lo no cargo após a eliminação para o em Anfield, além da derrota na final da Copa del Rey contra o , mas o derrubou depois de fazer o melhor jogo da temporada na , quando o time era líder da LaLiga. Xavi Hernández foi prometido ao elenco, houve especulação com Mauricio Pochettino e Quique Setién acabou assumindo o comando, com quem a equipe se desintegrou completamente, deixando os rivais e abandonando definitivamente todos os planos de preparação física.

O escândalo das redes sociais e a redução salarial devido ao Covid-19

Além do mais, explodiu o escândalo das redes sociais segundo o qual o clube tinha contratado uma empresa que se dedicava a difamar o próprio Messi e outros jogadores do plantel, bem como outras lendas, e com graves irregularidades nos pagamentos. O clube pediu uma auditoria e até admitiu publicamente sobre isso, mas a verdade é que ninguém viu este documento, que atualmente está nas mãos de um juiz que investiga a legalidade do ocorrido.

"É tudo muito estranho", disse um resignado Messi, que já tinha vindo à tona dias antes para colocar Eric Abidal em seu lugar quando argumentou sobre a demissão de Valverde, garantindo que "os jogadores não trabalharam muito com ele".

Então a pandemia Covid-19 estourou. Os campeonatos foram encerrados enquanto a consequente crise econômica obrigou a direção a negociar apressadamente cortes salariais na equipe mais cara do planeta, apesar de ser composta por apenas 16 jogadores de futebol, que então iriam a Lisboa fazer o jogo mais ridículo da história do Barcelona. Longe do que se pode pensar, essa não foi a gota d'água que quebrou as costas de Messi. Foi o que veio a seguir.

Bartomeu lava as mãos após 8 a 2

O ambiente de Messi vazou seu desconforto com a derrota e abriu a possibilidade de deixar o Barcelona na próxima janela de transferências se não houvesse mudanças substanciais, às quais Josep Maria Bartomeu respondeu apontando para o vestiário, afirmando que “é uma crise do esporte , não institucional "e limitando" as mudanças profundas apenas um novo treinador, Ronald Koeman, e a despedida de um Eric Abidal que não foi demitido, mas que saiu por conta própria.

Em seguida, Bartomeu insistiu que os culpados são todos menos ele, antecipando no BarçaTV que apenas alguns jogadores são instransferíveis e que o resto deveria buscar a vida fora do clube, apesar de ter contratos válidos e multas altas que impedem qualquer um de poder licitar por eles e que, ao mesmo tempo, dificultam ao Barcelona liquidá-los, dando-lhes a carta de liberdade.

Resumindo, são vários os elementos que levam ao cansaço de Messi, que disse: "nunca tive necessidade de sair do Barcelona, ​​o melhor clube do mundo", em outubro de 2019, e que, apenas dez meses depois, repensa o seu futuro no Camp Nou.

É inédito que tenham terminado com a paciência de um Messi que vive pelo e para o futebol, mas pode ser ainda mais a falta de responsabilidade de uma diretoria fragilizada e visivelmente superada pelas circunstâncias que causou.