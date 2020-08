Quais são os times que lideram a briga para contratar Lionel Messi?

Com quatro opções realistas no horizonte, um possível reencontro com Pep Guardiola parece muito próximo

Na tarde desta terça-feira, 25, Lionel Messi comunicou o Barcelona que quer deixar o Barcelona. Desde os 11 anos vestindo a camisa do clube catalão, o argentino parece estar cansado dos problemas do Camp Nou e pode ir atrás de novos ares.

Mas qual será o destino de Messi? Essa parece ser a grande pergunta do momento. Confira na sequência algumas das opções mais realistas que o craque seis vezes melhor do mundo tem caso realmente deixe o

MANCHESTER CITY

O time de Pep Guardiola aparece como o grande favorito para assinar com Messi. Várias condições colocam o City à frente de outros clubes. É um projeto vencedor, o que o argentino quer, com um suporte financeiro muito grande e que pode satisfazer as necessidades econômicas do agentino.

Um dos pontos mais importantes é o reencontro com Guardiola, treinador com quem o camisa 10 do Barça alcançou o ápice como jogador. O inverso também é válido, já que o espanhol não conseguiu vencer a Liga dos Campeões sem Messi, mesmo treinando o e o . Conforme apuração da Goal, Guardiola entrou em contato com Messi e estaria sonhando com a sua contratação.

INTER DE MILÃO

A é outra equipe que aparece como provável destino para Leo Messi. O time italiano conta com o poderio econômico de Steven Zhang, chinês de apenas 29 anos que é dono da Inter e tem o sonho desta grande contratação.

O chinês tem o apoio do presidente de honra do clube, Massimo Moratti, que compartilha do mesmo desejo de ver o argentino com a camisa nerazurri. Com Antonio Conte, a seca de títulos da Inter nos últimos anos parece estar próxima do fim e a Inter, aos poucos, vai recuperando seu lugar no futebol italiano.

PARIS SAINT GERMAIN

O é um dos times que mais podem seduzir Messi. Um trio de ataque com o amigo Neymar e Kylian Mbappé, sem dúvidas, seria o mais temido do mundo. O time deu um paso importante no cenário europeu ao chegar na final da Liga dos Campeões, mostrando que pode ser competitivo em alto nível.

O projeto de Nasser Al-Khelaifi está em crescimento e, com o poder financeiro vindo do Qatar, o time francês não teria grandes problemas para bancar os gastos de um possível contratação de Messi.

MANCHESTER UNITED

Uma mudança para o Old Trafford parece ser uma opção mais distante para Messi, embora os Red Devils possam competir financeiramente com os demais times citados. Porém, o time ainda está atrás de e City quando se fala de competitividade na .

Caso realmente queiram Messi, terão que vencer a concorrência do rival azul de Manchester, favorito a fechar com o argentino se ele for para a Premier League.

NEWELL´S OLD BOYS

Retornar à é algo muito distante para Messi neste momento. Como pode saber a Goal, a intenção do craque é continuar atuando em alto nível na Europa. Porém, o próprio Leo já falou sobre o desejo de vestir a camisa do Newell's antes de encerrar a carreira.