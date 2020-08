Messi pede reunião com Barcelona para acertar saída de forma amistosa

Messi está confiante de que pode acertar sua saída de forma amistosa e pretende apresentar sua versão dos fatos depois que tudo estiver resolvido

Lionel Messi está realmente determinado a deixar o FC Barcelona. Porém, o argentino pretende se despedir da melhor maneira possível. Depois de duas décadas defendendo a equipe blaugrana, o maior camisa 10 da história do clube está confiante de que pode chegar a um acordo amigável para acertar sua saída. Para isso, marcou uma reunião com a diretoria culé para definir todos os detalhes.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e veja como experimentar o DAZN!

Messi manifestou seu desejo de deixar a equipe no início desta semana, mas essa possibilidade já vinha sendo especulada há algum tempo. Crises internas, escândalos e a péssima administração do clube nos últimos anos já mostravam que isso seria algo plausível. Então, o 8 a 2 diante do Bayern de Munique parece ter sido a gota d’água.

Mais times

Conforme apurado pela Goal, o seis vezes melhor do mundo quer se reunir com representantes do clube para tentar acordar os detalhes sobre sua saída de forma amigável, ​​porque não quer deixar o clube onde construiu toda sua carreira de forma abrupta. A intenção do jogador é diminuir a tensão das últimas horas.

Quebra do silêncio

Messi vai apresentar sua versão dos fatos quando tudo for esclarecido e vai explicar os motivos por trás de sua decisão. Mas não há uma data exata para que isso aconteça. Tudo depende de quando o acordo entre ele e o clube for finalizado.

Mais artigos abaixo

Segundo informações da Goal, tudo vai depender de quando o acordo entre ele e o clube for finalizado, uma vez que o argentino pretende levar à público sua versão apenas quando tudo estiver acertado.

Enquanto isso, metade da Europa ainda aguarda o futuro de Lionel Messi. Entre os principais interessados, cada um carrega um trunfo a seu favor. O Manchester City conta com Pep Guardiola, o com Neymar, e a Inter de Milão com o sonho antigo e o dinheiro dos chineses. Além deles, o Newell's Old Boys espera que a ligação afetiva possa ser suficiente para motivar o argentino a retornar a seu clube de formação.