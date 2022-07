Botafogo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (23), no Nilton Santos, a partir das 21h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Visando o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo na próxima semana, o Furacão, sob o comando do técnico Felipão, deve ir a campo com um time misto ou até mesmo reserva.

Cuello e Vitor Roque, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos, enquanto Pablo, com dores na coxa, deve ser poupado.



Na quinta posição, com 31 pontos, o Athletico-PR busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, enquanto o Botafogo, em 12º, com 21, quer reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Furacão soma 24 vitórias, contra 18 do Alvinegro, além de oito empates. No último confronto, válido pelo Brasileiro de 2020, o Athletico-PR venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo: Douglas Borges, Saravia, Philipe Sampaio, Kanu e Marçal; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Vinícius Lopes, Gustavo Sauer e Matheus Nascimento.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Hernández, Abner; Hugo Moura; Vitor Bueno, Erick, Pedrinho; Canobbio, Rômulo.

Desfalques da partida

Botafogo:

Breno, Del Piage, Kayque, Diego Gonçalves, Cuesta, Carlinhos, Rafael, Victor Sá: lesionados.

Athletico-PR:

Cuello e Vitor Roque: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Botafogo x Athletico-PR DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2022 Santos 2 x 0 Botafogo Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Botafogo Brasileirão 30 de julho de 2022 19h (de Brasília) Botafogo x Ceará Brasileirão 6 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Bahia Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Athletico-PR 0 x 0 Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022

Próximas partidas