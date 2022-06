Quartas de final da Copa do Brasil 2022: times, sorteio, jogos, datas e mais

Nesta fase, apenas 8 times seguem vivos na disputa pelo torneio mais democrático e cobiçado do país

Os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil começam a ser definidos na quarta-feira, 22 de junho, enquanto as partidas de volta das oitavas serão nos dias 13 e 14 de julho. Ao todo, 8 times vão sair vivos das oitavas de final para a disputa das quartas e, além da vaga, ainda garantem quase R$ 4 milhões como premiação da CBF, além daquilo que pode já ter sido acumulado com as fases anteriores.

Abaixo, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre as quartas do mata-mata nacional.

Quais são as datas e os mandos de campo dos jogos das quartas da Copa do Brasil?

Os jogos de ida serão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto as partidas de volta acontecerão nos dias 17 ou 18 de agosto. Além disso, todas as fases seguintes terão sorteio dos mandos de campo, inclusive para a final do torneio.

Quais são os times classificados para as quartas da Copa do Brasil?

A fase de quartas de final da Copa do Brasil é disputada entre os 8 vencedores dos confrontos das oitavas. Para a definição dos adversários desta etapa, todas as equipes foram colocadas em um mesmo pote para o sorteio que, portanto, não teve direcionamento.

Veja os confrontos das oitavas de final; os times que brigam por vaga nas quartas com jogos de ida e volta:

Atlético-GO x Goiás - 22 de junho e 13 de julho

Bahia x Athletico - 22 de junho e 12 de julho

Fortaleza x Ceará - 22 de junho e 13 de julho

Corinthians x Santos - 22 de junho e 13 de julho

Atlético-MG x Flamengo - 22 de junho e 13 de julho

Fluminense x Cruzeiro - 23 de junho e 12 de julho

São Paulo x Palmeiras - 23 de junho e 14 de julho

América-MG x Botafogo - 30 de junho e 14 de julho

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil?

Mailson Santana/Fluminense

Os jogos da Copa do Brasil são transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, enquanto os principais duelos também passam na TV Globo, na TV aberta.

Além disso, para esta temporada, os torcedores podem acompanhar os jogos pelo Amazon Prime Video, no streaming. Ao todo, a empresa norte-americana transmitirá 36 jogos da competição para todo o Brasil.

Como será o sorteio dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil?

Ao final dos confrontos, quando tivermos todos os times definidos, a CBF vai realizar um sorteio para definir os confrontos das quartas. Nesta fase, todas as equipes são colocadas em um só pote, de forma que não existe nenhum tipo de direcionamento para que times da mesma federação ou da mesma divisão não se enfrentem.

O sorteio, diferentemente do que aconteceu nas oitavas, já define o chaveamento até a final da competição. Além disso, todas as fases seguintes terão sorteio dos mandos de campo, inclusive para a final do torneio.

Qual é a premiação das quartas da Copa do Brasil

Felipe Santos/Ceará SC

Desde a terceira fase, a premiação em dinheiro da Copa do Brasil passa a ser referente ao desempenho dos times, ou seja, até que fase chegaram. Para a terceira fase, por exemplo, foi pago R$ 1,9 milhão aos classificados.

Os times que avançaram às oitavas de final receberam R$ 3 milhões em dinheiro cada. Já quem conseguir a classificação para as quartas, embolsará mais R$ 3,9 milhões. E quem passar até as semifinais, garantirá uma bonificação de R$ 8 milhões.