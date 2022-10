Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Nesta quarta-feira (26), Alvinegro busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatar com o Fluminense em 2 a 2, o Botafogo recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), o Botafogo aparece no meio da tabela do Brasileirão com 44 pontos, registrando 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas.

O técnico Luís Castro terá o retorno de Tchê Tchê, que cumpriu suspensão no empate com o Tricolor na última rodada, enquanto Saravia, Gustavo Sauer e Matheus Nascimento voltam a ficar à disposição.

Já o RB Bragantino, que vem de vitória sobre o Athletico-PR por 4 a 2, terá os retornos de Léo Realpe e Lucas Evangelista, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, são sete vitórias para cada lado, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Lomónaco (Realpe), Natan e Luan Cândido; Jadsom (Hyoran), Raul e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Popó.

Desfalques

Botafogo

Alvinegro não possui desfalques confirmados para o duelo em casa.

RB Bragantino

Eric Ramires, Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Praxedes, lesionados, e Alerrandro e Jan Hurtado, em transição física.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Nilton Santos – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: DYORGINES JOSÉ (árbitro), ALESSANDRO ALVARO e FABIANO DA SILVA (assistentes), JOÃO ENNIO (quarto árbitro) e RODRIGO DALONSO (AVAR)