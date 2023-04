Benfica quer compensação para negociar Lucas Veríssimo; Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras monitoram

Portugueses não definiram moldes de uma eventual saída do zagueiro, mas já avisaram que pretendem receber uma compensação financeira pelo negócio

O Benfica está disposto a conversar sobre a saída de Lucas Veríssimo no mercado da bola, mas exige compensação financeira pelo negócio, como soube a GOAL. Uma transferência do jogador só aconteceria a partir de julho deste ano, quando reabrem as janelas de transferências do Brasil e da Europa.

Em conversas recentes com o clube lusitano, o empresário Paulo Pitombeira desenhou duas possibilidades de negociação para o atleta no próximo mercado. A primeira alternativa, vista como a mais provável, é um empréstimo pago com obrigação ou opção de compra — o valor seria pré-estabelecido no contrato de cessão. A segunda opção é uma venda por cifra semelhante à paga em janeiro de 2021 — foram desembolsados € 6,5 milhões (R$ 42,6 milhões à época).

Há mais de um interessado em contar com o defensor de 27 anos no futebol brasileiro — Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras avaliam a situação do jogador no Estádio da Luz. O trio, contudo, não está sozinho nesta disputa. Os demais nomes são mantidos em sigilo. Apesar do assédio sobre o jogador, ainda não foi feita nem uma proposta sequer para que ele volte ao Brasil, onde defendeu as cores do Santos.

O Corinthians intensificou o interesse no atleta a pedido de Cuca, e a saída do técnico pode modificar a situação. O Cruzeiro consultou o atleta por indicação do técnico Pepa, mas reconhece que não terá dinheiro o suficiente para competir com os demais interessados. O Palmeiras, por outro lado, avalia a possibilidade de investimento, mas ainda não enviou qualquer tipo de proposta.

A situação envolvendo o futuro de Lucas Veríssimo é tratada com muita cautela. O estafe do jogador não fala abertamente sobre o interesse de voltar ao Brasil, especialmente porque ele pensava em seguir na Europa inicialmente, mas há o entendimento que o retorno ao país pode ajudá-lo no objetivo de ter mais chances na seleção brasileira, que ainda não definiu o sucessor de Tite.

O zagueiro tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2026 e passou por um período sem jogar por causa de lesão grave no joelho direito. Ele voltou aos gramados no fim do ano passado, às vésperas da Copa do Mundo disputada no Qatar, mas não tem recebido tantas oportunidades. Ao todo, fez oito partidas na temporada, somando 239 minutos. A última aparição foi em 7 de março passado, na vitória por 5 a 1 sobre o Club Brugge, da Bélgica. Ele ficou por dois minutos em campo. Desde então, são oito jogos apenas no banco de reservas, sem nem sequer ser chamado pelo técnico alemão Roger Schmidt.

Lucas Veríssimo fez sucesso pelo Santos no futebol brasileiro. Revelado pelo Linense, do interior de São Paulo, o zagueiro se transferiu para a Vila Belmiro ainda nas categorias de base, em 2013. Na equipe principal, ele foi campeão paulista em 2016 e vice-campeão da Libertadores em 2020.