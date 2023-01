Lucas Veríssimo descarta volta ao Brasil e pretende seguir no Benfica

Zagueiro de 27 anos não está disposto a voltar ao Brasil no momento e ainda planeja sequência na Europa

O zagueiro Lucas Veríssimo não voltará ao Brasil no atual mercado da bola. O estafe do jogador, liderado por Paulo Pitombeira, descarta um retorno ao país, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

O defensor de 27 anos foi especulado em ao menos quatro clubes na atual janela de transferências. Ele teve o nome ligado a Corinthians, Santos, São Paulo e Vasco. Entretanto, a volta ao Brasil não está nos planos do estafe do atleta.

Lucas Veríssimo foi contratado por 6,5 milhões de euros (R$ 41 milhões à época) em janeiro de 2021. O zagueiro assinou vínculo até 30 de junho de 2026 e pretende cumprir o compromisso no Estádio da Luz.

Mesmo que fique fora dos planos do Benfica no futuro, Veríssimo acredita que ainda tem espaço no futebol europeu. Ele acredita ainda que a permanência no continente pode ser fundamental para a volta à seleção brasileira.

O zagueiro, que se destacou no Santos antes da transferência à Europa, ficou fora dos gramados por mais de 340 dias devido a uma lesão no joelho direito. Ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e foi submetido a uma cirurgia à época. O jogador voltou a atuar pelo time B do Benfica às vésperas da Copa do Mundo 2022.

Ele, agora, já foi reintegrado ao elenco profissional e tem aparecido entre os relacionados do técnico alemão Roger Schmidt. O jogador foi titular da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Varzim, pela Taça de Portugal, em 10 de janeiro passado.