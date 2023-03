Lucas Veríssimo se reúne com o Benfica e cogita volta ao Brasil; Corinthians e Palmeiras monitoram

Estafe do zagueiro de 27 anos se reuniu com a diretoria do Benfica na última semana para discutir possível volta ao Brasil

O zagueiro Lucas Veríssimo está disposto a ouvir propostas para um possível retorno ao Brasil no mercado da bola. Depois de descartar a volta ao país em janeiro deste ano, o defensor de 27 anos reconsiderou o movimento na janela de transferências. Ele é monitorado por Corinthians e Palmeiras, como soube a GOAL. Ainda não há proposta formal pelo retorno do atleta.

Na última semana, o agente Paulo Pitombeira se reuniu com a diretoria do clube português para discutir a situação do atleta. Contratado em janeiro de 2021 por € 6,5 milhões, ele tem vínculo no Estádio da Luz até 30 de junho de 2026.

A princípio, o Benfica não pretende fazer força contrária à saída do jogador. No entanto, não quer também facilitá-la para uma negociação em definitivo. Os lusitanos estão dispostos a conversar sobre o futuro de Veríssimo no mercado da bola.

O desejo de Lucas Veríssimo é se reaproximar da seleção brasileira. A informação sobre o possível retorno foi inicialmente divulgada pelo jornal Record, de Portugal, e confirmada pela GOAL. O zagueiro, que teve passagem de destaque pelo Santos, se sentiu mais distante da seleção brasileira com a transferência para Portugal. Ele ficou quase um ano fora de combate por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O Corinthians avalia a contratação de Lucas Veríssimo porque deve ter uma baixa na zaga nos próximos meses. O paraguaio Fabián Balbuena tem contrato de empréstimo com o clube até 30 de junho de 2023 e deve retornar ao Dínamo de Moscou, da Rússia, clube com o qual tem compromisso até junho de 2025.

O desejo do Timão é buscar um nome para a defesa a fim de substituir o estrangeiro. Lucas Veríssimo agrada a diretoria e a comissão técnica de Fernando Lázaro.

O Palmeiras também deseja um nome para a zaga em 2023. Hoje, há quatro nomes à disposição do técnico Abel Ferreira. Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Naves são as opções da comissão técnica.

A diretoria entende que é necessário buscar mais um defensor. O brasileiro Bernardo, que defende o Red Bull Salzburg, da Áustria, também foi consultado, mas as tratativas não avançaram à época.