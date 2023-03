Pepa pede contratação de Lucas Veríssimo à diretoria do Cruzeiro

Treinador indicou o zagueiro de 27 anos, que está disposto a deixar o Benfica no atual mercado da bola

Anunciado pelo Cruzeiro nessa segunda-feira (20), logo após a saída de Paulo Pezzolano, o técnico Pepa fez um pedido à diretoria. Ele gostaria de contar com o zagueiro Lucas Veríssimo no elenco, como soube a GOAL.

O defensor de 27 anos mudou de ideia sobre a sequência no Benfica e está disposto a voltar ao Brasil na atual janela de transferências — ele acredita que o retorno poderia deixá-lo mais perto da seleção brasileira.

Na última semana, o agente Paulo Pitombeira teve uma reunião com o presidente do clube português, Rui Manuel César Costa, e conversou sobre o desejo do jogador de voltar ao Brasil, onde defendeu as cores do Santos.

Corinthians e Palmeiras já monitoram a situação do atleta, e o Cruzeiro também demonstrou interesse em contratá-lo no mercado da bola, mas reconhece que será difícil competir com os dois paulistas.

Lucas Veríssimo tem contrato no Estádio da Luz até 30 de junho de 2026. Ele foi contratado por € 6,5 milhões em janeiro. A princípio, o Benfica não pretende negociar do jogador, o clube conta com ele e entende que pode ser peça importante para a próxima temporada.

Hoje, o Cruzeiro conta com três zagueiros de ofício no elenco: Lucas Oliveira, Neris e Reynaldo. Além deles, o garoto Pedrão já figurou entre os relacionados quando o time era comandado por Pezzolano. O jovem Weverton se recupera de lesão sofrida no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.