Lucas Veríssimo conversa com o Benfica sobre saída por empréstimo para o futebol brasileiro

Clube lusitano quer que interessado pague salários e compensação financeira pela cessão do defensor de 27 anos

O estafe de Lucas Veríssimo tem mantido contato com a diretoria do Benfica e negocia uma possível volta ao Brasil por empréstimo até dezembro de 2023, como soube a GOAL. Cruzeiro e Palmeiras são os principais interessados em contar com o zagueiro de 27 anos.

As tratativas são para que os salários do atleta sejam pagos pelo clube que o receberá. Além disso, os portugueses gostariam de receber uma compensação financeira pelo negócio. A inclusão de uma cláusula com opção de compra precisa ser discutida entre as partes — os lusitanos estão dispostos a aceitar este tipo de determinação, mas querem discutir valores.

Lucas Veríssimo tem vínculo no Estádio da Luz até 30 de junho de 2026 e foi comprado por € 6,5 milhões (R$ 42,6 milhões à época) em janeiro de 2021, depois de se destacar pelo Santos.

A volta ao país é vista pelo defensor como uma boa oportunidade de se aproximar novamente da seleção brasileira. Ele sonha em ter uma sequência de convocações com a mudança no comando técnico — Tite deixou o cargo após a Copa do Mundo, e o substituto ainda não foi decidido. A princípio, ele não cogitava uma volta ao Brasil, mas mudou de ideia por causa de possíveis convocações.

O Palmeiras é visto como o favorito para repatriar o zagueiro Lucas Veríssimo — os paulistas fizeram consulta sobre a situação do defensor no Estádio da Luz, mas ainda não apresentaram proposta para o retorno do atleta ao Brasil.

O Cruzeiro também demonstrou interesse em contar com o jogador. O técnico Pepa pediu à cúpula que o atleta fosse contratado. Embora não tenha ouvido uma resposta negativa, o treinador lusitano tem ciência de que será uma contratação difícil por parte do clube — os valores são considerados fora da realidade.

Lucas Veríssimo disputou oito partidas pelo Benfica na atual temporada, somando 239 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências no período. Desde que chegou a Portugal, o jogador teve dificuldades para para se firmar por causa de uma grave lesão no joelho.