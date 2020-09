Barcelona precisa vender dois jogadores para poder contratar: veja os 'escolhidos'

O clube colocou alguns nomes no mercado, esperando poder fazer dinheiro para reforçar o elenco

A sete dias do fechamento da janela de transferências europeia, as situações de Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Rafinha Alcântara e Martin Braithwaite ainda são incertas no . Não fazem parte dos planos de Ronald Koeman, que pretende renovar o elenco, enquanto que o clube precisa os negociar para ter dinheiro para contratar.

Com um grupo caro e envelhecido, o time só teria espaço para trazer novas peças caso conseguisse ter um respiro nas finanças. Ainda que não existam ofertas no mercado para nenhum dos jogadores, a equipe catalã espera acertar a saída de pelo menos dois deles até o final da janela.

Umtiti, a saída mais urgente

A saída do francês é fundamental para que o Barcelona consiga manter as contas em dia, devido à seu alto salário. O zagueiro ganha quase 6 milhões de euros por ano, após renovar seu contrato no meio de 2018, ainda que vetado pelo departamento médico.

O jogador também aceita sair, desde que receba vencimentos parecidos em seu próximo clube. Sofrendo com lesões e falta de tempo de jogo, Umtiti não está valorizado no mercado e praticamente não recebeu sondagens.

Assim, o Barcelona tentou realizar uma troca com Memphis Depay, no Lyon, clube pelo qual foi revelado, mas os franceses não tinham condições de assumir um salário tão caro, ao passo que o defensor não cabe na maioria das equipes da Premier League.

Com esse contexto, os catalães trabalham para realizar um empréstimo que, pelo menos, abatasse uma parte do custo mensal do francês.

Rafinha e os 16 milhões de euros

❗De acordo com o 'Sport', o tem interesse na contratação do meia Rafinha Alcântara. As conversas entre Rafinha e o Leeds ainda estão no início e em princípio, não será fácil convencer o Barça a receber menos do que €16 milhões pelo brasileiro. pic.twitter.com/z0SvdHydLO — Barça News BR 🇧🇷🎗️ (@FCBNewsBR) September 6, 2020

O salário não é um problema para Rafinha: os vencimentos do brasileiro são mais em conta. O problema é que o contrato do jogador se encerra no próximo dia 30 de junho de 2021.

Tendo feito uma boa temporada no , o jogador recebeu algumas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Um dos fatores que estaria afastando uma possível saída do atleta é a sua multa rescisória de 16 milhões de euros. Caso não consiga acertar outra venda, o Barcelona pode, entretanto, abaixar a pedida.

Todibo, Aleñá, Junior Firpo e Braithwaite podem ficar

Também não existem ofertas por Todibo, Aleñá, Junior Firpo e Braithwaite, mas cada caso tem suas particularidades. O francês vem procurando outra equipe já faz algum tempo, mas não consegue jogar: foi emprestado ao 04 em janeiro, devolvido ao final da temporada e está esperando uma proposta de cerca de 10 milhões de euros para deixar o Camp Nou.

A saída de Junior Firpo também era dada como certa, fazendo parte de uma troca que levaria Lautaro Martínez ao Barcelona. Com a crise do Covid-19, entretanto, a negociação travou e o ex-jogador do pode acabar ficando no elenco e até ser aproveitado.

Braithwaite também vive uma situação complexa. O clube pagou a sua multa rescisória de 18 milhões de euros no Leganés de última hora, no meio da temporada passada, e a intenção era que o atleta se valorizasse na , pela , para depois ser revendido. Com o adiamento da competição, o atleta desvalorizou ainda mais, pretende ficar no clube e não recebeu ofertas para ir embora.

O último caso, de Aleñá, é o mais especial: a pouco tempo nos profissionais, segue em busca de oportunidades, mas pouco jogou. Pode ter lugar no elenco, mas, se chegar uma oferta, o Barcelona não deve segurá-lo - nem que seja incluindo uma cláusula de recompra no futuro.

Coutinho fica

A permanência do brasileiro, é, provavelmente, a maior contratação do Barcelona nesta janela. Citado como moeda de troca desde o começo do ano, teve pouco espaço no mercado, com a paralisação dos esportes, e acabou retornando ao clube catalaão. Utilizado por Koeman em sua posição original, vem sendo titular e se provando um jogador importante para os catalães.