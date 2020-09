Exclusivo: Barcelona prepara última ofensiva por Lautaro Martínez

Atacante argentino é a prioridade do clube catalão caso se concretize a saída de Luis Suárez do Camp Nou

A decisão foi tomada em todos os aspectos: como a Goal apurou, o está preparando uma última ofensiva por Lautaro Martínez. A diretoria entende que alguns movimentos poderão fazer com que a transação ocorra. O perfil do jogador interessa por diversos motivos. O corpo técnico está convencido de duas coisas: a primeira é que o estilo pretendido requer um centroavante bem definido. A segunda é que o atacante da Inter se encaixa no perfil do estilo de jogo que Ronald Koemam, novo treinador do Barça, quer implementar.

Embora nas últimas horas o nome de Memphis Depay tenha circulado fortemente como opção para se juntar ao ataque do Barça, é Lautaro Martínez quem continua a ser a figura desejada pelo clube catalão. O holandês do , bem visto pelo novo técnico, é três anos mais velho que o argentino (26 de Depay contra 23 de Lautaro) e teve uma lesão séria no joelho em dezembro do ano passado, embora tenha tido uma recuperação acelerada e conseguiu voltar para as partidas da (contra a nas oitavas de final, contra o nas quartas e contra o de Munique na semifinal).

A Goal confirma que o Barcelona está determinado em fazer esforços para que o argentino se torne o novo companheiro de Messi dentro de campo. Para isso, claro, alguns fatores devem ser observados: o primeiro e mais importante tem a ver com a saída de Luis Suárez. Koeman já avisou o uruguaio que não conta com ele para a temporada 2020/21. O atacante, grande amigo de Messi, e que marcou 21 gols em 36 jogos na temporada 2019/20 tem contrato com os culés até junho de 2021. Inicialmente, se o Barcelona decidir rescindir o seu contrato, deverá pagar 14 milhões de euros, de acordo com o que a Goal publicou na última semana. É um valor complicado devido à crise econômica que pode dificultar as negociações por Lautaro.



O uruguaio, que quer ficar em Barcelona e não teria problemas em ficar como substituto, não tem pressa. Ele ainda tem mais um ano de contrato, além de um ano extra opcional que é ativado se ele jogar 60% dos jogos do Barça. Koeman deixou claro que não o quer no time e agora o clube tem duas opções: deixá-lo um ano de fora enquanto ele continua a receber seu salário ou pagá-lo pelo ano que falta em seu contrato para deixá-lo livre.

Mais times

De acordo com fontes ouvidas pela Goal, Suárez preferiria uma saída negociada. Se o clube quer que ele se vá, eles terão que pagar o ano restante no contrato. Em outras palavras, se o Barça quiser acabar com o contrato de Suárez, terá que pagá-lo 14 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 88 milhões), ou 28 milhões de euros brutos (aproximadamente R$ 175 milhões), como compensação. Se o Barça não pagar esse ano restante, Suárez continuará a treinar. Se o clube decidir pagá-lo, o uruguaio ficará livre para assinar de graça com qualquer outro clube.

Mais artigos abaixo

A Goal publicou no fim de agosto que a Juventus é um dos times com interesse mais forte em contratar o sul-americano. O jogador e o clube italiano já chegaram a um acordo de três anos de contrato, com salário de 10 milhões por temporada (cerca de R$ 62 milhões). Suárez já começou o processo para tirar a cidadania italiana.

Outra necessidade do Barcelona será a tentativa de conseguir algum retorno dessa transferência. Embora se saiba que não será um alto valor, o clube tentará arrecadar uma soma que o permitirá entrar de vez na disputa para conseguir a assinatura de Lautaro Martínez. Inicialmente, o Barça não quer pagar mais que 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 408 milhões), levando em conta as reduções drásticas nos números impostas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na temporada passada, Lautaro marcou a mesma quantidade de gols que Suárez, mas com 13 jogos a mais (o argentino esteve presente em 49 jogos contando a , a Copa da , a Liga dos Campeões e a ). Levando em conta a idade e a ideia de apostar em promessas, Lautaro teria um contrato valioso, mas muito menos do que Suárez tem hoje em dia, outro detalhe que aumenta o interesse da diretoria em buscar a chegada definitiva do argentino.