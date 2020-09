Barcelona não tem dinheiro para contratar Depay, diz presidente do Lyon

Através de seu Twitter, Jean Michel Aulas garantiu que os catalães sequer fizeram uma proposta pelo atacante

Após o fim da novela envolvendo o futuro de Messi no , o clube catalão continua sendo alvo de especulações do mercado de transferências. E se a torcida blaugrana chegou a imaginar que Memphis Depay, destaque do semifinalista da , estava próximo de chegar, o presidente do clube francês deu um banho de água fria nas pretensões barcelonistas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta mesma terça-feira (15) em que o diário holandês De Telegraaf noticiou o acerto encaminhado de Memphis Depay com o Barcelona, o presidente do Lyon foi às suas redes sociais desmentir a notícia, dizendo inclusive que os catalães não fizeram uma oferta por falta de condição financeira.

Mais times

Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro | Voetbal | https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le_Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre.#memphis https://t.co/R1eGdE276j — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 15, 2020

Aos 26 anos, Depay começou no futebol como sensação do Eindhoven e teve passagem apagada pelo antes de, no Lyon, conseguir se recolocar como um dos jogadores mais interessantes do cenário europeu. Na última temporada, o holandês marcou 15 gols e deu duas assistências. Nesta atual campanha, 2020-21, Depay já marcou quatro vezes – inclusive na derrota por 1 a 2 contra o , nesta terça (15).