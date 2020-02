Leganés paga pela incompetência do Barcelona

Lutando contra o rebaixamento, Leganés perde seu principal atacante e não poderá contratar ninguém para substituí-lo

Pode-se afirmar que o protagonizou a transferência mais estranha deste começo de ano no futebol europeu. O clube catalão contratou Martin Braithwaite junto ao por 18 milhões de euros (R$ 85 milhões) e "superou" o empréstimo de Odion Ighalo, do Shanghai Shenhua, para o .

Isso só mostra o quão rápido as coisas mudam no mundo do futebol. Em pouco mais de um ano, o dinamarquês passou de reversa no , clube que deixou no início de 2019 com a cabeça baixa, para agora ser parceiro de ataque de Messi em um dos maiores clubes do mundo.

Mas como isso aconteceu? O Barça precisava de um atacante e foi atrás do jogador do Leganés, que agora luta contra o rebaixamento sem seus dois principais jogadores. Semanas atrás, o pagou a multa de Youssef En-Nesyri e levou o jogador.

Mesmo três semanas após o final da janela de transferências, o Barcelona pôde contratar um jogador devido a uma clausura no regulamento de LaLiga que permite uma contratação emergencial caso o clube fique sem jogadores suficientes para a disputa do campeonado por mais de quatro meses. Tal jogador pode se alguém que esteja sem contrato ou alguém que já esteja atuando na .

A lesão de Ousmane Dembélé foi o gatilho para que essa transferência fora do tempo normal acontecesse. Após a Federação Espanhola confirmar o relatório da lesão, o Barça recebeu luz verde para negociar com um atleta. No entanto, a decisão causou uma grande controvérsia na Espanha, foi o Leganés não foi autorizado a repôr a perda.

Agora, restaram no Leganés apenas atacantes que ainda não marcaram um gol sequer nesta temporada. O que atrapalha ainda mais a luta do clube da região metropolitana de Madri contra o rebaixamento. Com somente 19 pontos, o Leganés está na penúltima colocação de LaLiga - empatado em pontos com o lanterna, .

Mas a questão é que toda essa situação teria sido evitada caso o Barcelona tivesse um pingo de noção. Vivendo uma bagunça internamente, o Barça já tinha Luis Suárez no departamento médico antes da lesão de Dembélé e poderia já ter contratado um atacante na janela de transferências deste começo de ano. Porém, o clube falhou em assinar com Rodrigo e Bakambu, perdendo o último para o futebol chinês.

Para uma pequena comparação, o pagou 20 milhões de euros pelo "cometa" Erling Haaland, garoto norueguês de 19 anos que está comendo a bola na e que acabou com o na Liga dos Campeões. É difícil imaginar como o Barcelona pagou quase o mesmo por Braithwaite, tecnicamente muito inferior.

E, para piorar, a contratação de Braithwaite é como tampar o sol com a peneira, pois ele não poderá jogar a Champions pelo clube catalão. E, mesmo com contrato até 2024 e não importa o que seja dito pelo diretor esportivo Eric Abidal na apresentação do jogador, há uma grande chance do norueguês ser descartado ao final desta temporada.