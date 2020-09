Koeman surpreende e diz que não conta com promessa do Barcelona

Riqui Puig, destaque da reta final da temporada dos catalães, não está nos planos do holandês

E uma grande surpresa já irritou os torcedores do neste início da "era Koeman": Riqui Puig, destaque da reta final da temporada do clube catalão em 2019/20, ouviu de Ronald Koeman, seu novo treinador, que não faz parte dos planos do holandês e está livre para procurar uma nova equipe.

Com 21 anos, o jovem foi integrado ao elenco profissional em 2018, mas só foi receber oportunidades no final da última temporada, com Quique Setién, e lentamente foi ganhando espaço até assumir a titularidade. Técnico, criativo e participativo, impressionou a torcida, que esperava ver o garoto por muito tempo vestindo a camisa dos Blaugranas.

Na última partida do Barcelona na 2019/20, por sinal, em uma goleada sobre o , o jovem, junto de seu companheiro de La Masia, Ansu Fati, foi titular, jogou os 90 minutos, deu duas assistências e impressionou até mesmo Lionel Messi, que elogiou os garotos após a partida. Poucos imaginavam que o duelo poderia ser o último de Riqui Puig com a camisa catalã.

Tendo chegado ao Barça em 2013, quando tinha apenas 14 anos, foi subindo de categoria e recebeu a alcunha de "joia". A sua boa reputação, combinada às grandes atuações no final da última temporada, fizeram boa parte da torcida acreditar que Puig e Ansu Fati poderiam dar início a uma nova era de garotos tendo sucesso nos profissionais do clube.

Não só isso: tudo indicava que Riqui Puig seria uma das principais peças da reformulação do clube, tratando-se de um jogador jovem, promissor, querido pela torcida e identificado com o clube. Ainda que muitos imaginassem que a chegada de Miralem Pjanic faria com que o garoto perdesse a titularidade, poucos pensariam que o atleta seria praticamente dispensado.

Notícia da @rac1 que Riqui Puig não está nos planos de Koeman.



Hoje o canterano fica fora da relação pro Gamper.



Por critério técnico, que Riqui não jogue neste time, é imperdoável. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) September 19, 2020

Pensando na proposta de promover uma ampla reformulação no clube e no elenco, a decisão (de Koeman) de não contar com Riqui Puig é bem surpreendente.

Deixou boa impressão na reta final de 2019/20 e parecia bem óbvio que seria um dos símbolos da renovação agora. https://t.co/xp9lSQDxuL — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) September 19, 2020

A mensagem de Koeman foi clara: o jogador não se encaixa no sistema que o holandês pretende utilizar. Assim, é bem possível que uma das principais promessas de La Masia siga carreira em outra equipe - como aconteceu com outros meio-campistas revelados pelo clube como Cesc Fàbregas e Thiago Alcântara.

Não é nenhum exagero dizer que a escolha do treinador já o coloca pressionado no início de seu trabalho no Barcelona: a maior parte da torcida nas redes sociais não entendeu a dispensa, gosta de Riqui Puig e já começa a criticar Koeman. Acima de tudo, o meio-campista se transforma em uma sombra para o holandês, que certamente terá de ouvir críticas na primeira partida ruim de algum dos volantes do elenco.