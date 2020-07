Quando abre a janela de transferências para as principais ligas da Europa?

Com o fim das competições, Bundesliga e Ligue 1 largaram na frente, janela da Premier League abre no final de julho e Serie A fica por último

A pandemia do novo coronavírus atrasou os campeonatos de futebol por todo o mundo. Mas além disso, a crise global também trouxe alterações consideráveis para o mercado de transferências.

A partir disso, a FIFA admitiu que seriam necessárias alterações no cronograma normal em relação ao período de movimentações e de registro dos novos jogadores. Tradicionalmente, a janela do meio do ano é a mais importante para os clubes europeus, que abrem os cofres para fazer as principais contratações da temporada.

No , a CBF definiu nesta segunda-feira (13) as novas datas da janela de transferências internacionais para o Brasileirão 2020. Na Europa, as principais ligas também já definiram as datas, que é uma das mais esperadas do ano, principalmente para os clubes mais poderosos. Por outro lado, ainda existem algumas indefinições.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre o mercado de transferências europeu.

Premier League

Na , a janela de transferências do meio do ano de 2020 será aberta na segunda-feira, 27 de julho, um dia após o término da atual temporada da Premier League.

Também foi confirmado que o mercado fechará em 5 de outubro, de acordo com as determinações da UEFA.

Originalmente, o mercado estava programado para abrir em território inglês a partir do dia 10 junho, fechando no dia 1º de setembro. Portanto, por conta dos problemas de calendário e com os atrasos da competição, o período em que a janela ficará aberta será reduzido em, aproximadamente, duas semanas.

Cabe ressaltar que, mesmo antes de a janela abrir, algumas contratações já foram fechadas, com destaque para o Chelsea, que já contratou Timo Werner e Hakim Ziyech.

A janela de transferências do verão europeu também vai abrir após o fim de La Liga, na . No entanto, ainda não existe uma data concreta, com a possibilidade de abertura no dia 18 de julho ou após essa data.

Independentemente da data de início, a recomendação da UEFA é para que o mercado seja fechado até o dia 5 de outubro.

Inicialmente, o período de inscrição havia sido definido para ficar aberto entre 1º de julho e 1º de setembro.

Até o momento, o Barcelona já acertou a contratação do meia Miralem Pjanić, da .

A Série A encerra a temporada 2019/20 no dia 2 de agosto, mas a janela de transferências não será aberta na até 1 de setembro.

Embora exista uma lacuna entre o fim do futebol e a abertura do mercado, é provável que diversos acordos sejam firmados antes do início da janela.

A janela de transferências será fechada em 5 de outubro, também seguindo as recomendações da entidade europeia.

Na Itália, o brasileiro Arthur já fechou com a Juventus, e o lateral Achraf Hakimi com a Inter de Milão.

A Bundesliga foi a primeira grande liga a retornar e, consequentemente, a terminar, com o Bayern de Munique mais uma vez campeão.

Com isso, a resolveu dividir a janela em duas partes. A primeira delas, com validade a partir do dia 1º de julho, para que os contratos firmados anteriormente sejam registrados. Já a segunda, valerá do dia 15 de julho até 5 de outubro.

O Bayern de Munique também já anunciou Leroy Sané como seu novo grande reforço para a próxima temporada.

Na contramão do que aconteceu nos outros países, a Ligue 1 foi encerrada antecipadamente, com o PSG declarado campeão. Assim, ficou definido que a janela ficaria aberta entre os dias 29 de junho e 1º de setembro.

Como a nova data recomendada pela UEFA para o fechamento do mercado é dia 5 de outubro, é possível que a janela seja extendida em território francês.

