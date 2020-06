Barcelona e Juventus acertam valores para venda de Arthur; falta o "sim" do brasileiro

Negociação envolvendo Pjanic e mais 10 milhões de euros foi acordada entre os clubes e o jogador bósnio; vontade do brasileiro é o único entrave

Os dias de Arthur em podem ter chegado ao fim. Buscando novas receitas com vendas de jogadores para tentar as contratações de Neymar e Lautaro Martínez, o clube catalão acertou com a os valores para a transferência do meia de 23 anos. Agora, falta só o jogador concordar com o negócio.

O interesse da Velha Senhora no brasileiro não vem de agora. No entanto, Arthur sempre deixou clara sua intenção de continuar no Barcelona ao lado de Messi. Por isso, esse é o grande entrave para que a negociação de fato aconteça.

O acordo entre os clubes envolve a transferência de Miralem Pjanic para Barcelona, mais 10 milhões de euros a serem pagos pelo clube italiano, conforme confirmado pela Goal. A transação não envolve nenhum outro jogador, apesar de De Sciglio e Rugani, pela Juve, e Rakitic, Vidal e Semedo, pelo Barça, terem sido cogitados ao longo das negociações.

O meia bósnio de 30 anos vinha sendo um dos grandes destaques da Juve, mas caiu de rendimento neste ano e tem virado mais uma dor de cabeça para o treinador Maurizio Sarri, que também precisa encontrar uma maneira de fazer Cristiano Ronaldo funcionar no time, ao lado do argentino Paulo Dybala.

O clube catalão já tem um acordo com Pjanic há algumas semanas e agora aguarda a Velha Senhora convencer o jogador a se mudar para a .

De acordo com o Mundo Deportivo, Arthur está finalmente mostrando que poderia aceitar uma mudança de ares. O veículo ainda afirma que as partes estão seguras que podem convencer o brasileiro.

Não é só dinheiro

Além da questão financeira, o comportamento de Arthur fora de campo também é um dos principais pontos para que o Barcelona venda o jogador.

Quando chegou à Catalunha, o brasileiro teve boas atuações e foi rapidamente comparado a Xavi, um dos maiores nomes da história culé.

Porém, o meia caiu muito de rendimento e teve seu comportamento fora de campo apontado como o grande motivo para tal. Após a vitória sobre o Athletic Club, nesta terça-feira (23), o técnico Quique Setién chegou a mandar um recado publicamente ao jogador, dizendo que “temos que conversar com ele porque precisamos dele focado”.