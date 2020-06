Dybala: "difícil" jogar com Messi e, agora, também com Cristiano Ronaldo?

Camisa 10 da Juventus já havia dito que considera difícil jogar ao lado do craque do Barcelona, agora, se entender com CR7 também não está sendo fácil

Todos se lembram da polêmica declaração de Dybala, falando que era difícil jogar ao lado de Lionel Messi. Agora, o camisa 10 da também está vendo que jogar com Cristiano Ronaldo não tem sido muito fácil para ele.

Desde sua chegada a Turim, um dos grandes desafios de Maurizio Sarri é fazer com que Dybala funcione ao lado de Cristiano Ronaldo no ataque da equipe. A princípio, a dupla deveria funcionar muito bem, visto que, pelas características, os jogadores se complementam. Um joga mais centralizado, o outro mais pelos lados. Um é destro, o outro canhoto. Um mais finalizador, o outro prefere construir as jogadas. Um mais objetivo, o outro gosta mais do drible.

Porém, a dupla está longe de funcionar da melhor maneira possível. Antes do empate entre Juventus e Milan, pela Copa da Itália, o próprio treinador admitiu isso ao canal oficial do clube.

Mais times

“Dybala? Ele é um jogador fantástico. A questão é saber como fazer com que ele e Ronaldo joguem juntos. Não é fácil, taticamente falando”, explicou o treinador.

Foto: Getty Images

O problema para jogar com Messi, apesar de ter sido tão polêmico, era mais compreensível. Os dois jogadores atuam praticamente na mesma posição e possuem muitas características semelhantes. Às vezes é realmente difícil de se adaptar a uma nova função ou se entender com um jogador que atua de maneira muito parecida, mesmo que esse jogador seja seis vezes melhor do mundo e um dos melhores da história.

Mas esse problema não deveria estar acontecendo com Cristiano Ronaldo. Alguns torcedores da Juve culpam o treinador por não encontrar um lugar em campo para os dois, outros acham que o argentino deva se adaptar ao craque português.

Mesmo assim, Sarri sabe que ter essa “dor de cabeça”, com dois jogadores de incrível qualidade, é um privilégio que poucos técnicos do mundo podem ter.

“Quando dois jogadores têm tantas qualidades e podem fazer a diferença a qualquer momento, o resto da equipe deve se adaptar. É bom ter esses problemas", destacou o italiano.

Mais artigos abaixo

Agora, com a volta do futebol na , a dupla precisa se adaptar o quanto antes. A Juventus já garantiu sua vaga na final da , mas com dificuldades e graças a um gol marcado fora de casa, após dois empates contra o . Agora, Inter de Milão e Napoli se enfrentam pela outra vaga na decisão.

Mas a grande missão da dupla é garantir o Scudetto à Juve. A está apenas um ponto atrás e promete dificultar ao máximo a corrida pelo título. Chegou a hora de Dybala e Cristiano Ronaldo se entenderem dentro de campo.