Arthur, o melhor reforço do Barcelona desde 2018? Os números dizem que sim

Comparado a Xavi após estreia, brasileiro possui a maior porcentagem de passes certos do Barça em La Liga e virou peça chave do clube na competição

Arthur fez sua estreia pelo no dia 28 julho de 2018, em uma partida amistosa contra o , pela , marcando um dos gols do empate por 2 a 2. O bom início e seu estilo de jogo fizeram com que fosse rapidamente comparado a Xavi, um dos maiores ídolos do clube. Porém, o brasileiro acabou caindo de rendimento e passou a ser questionado pelos críticos.

Mas levando em conta apenas os números, Arthur é a melhor contratação do clube catalão desde 2018. De acordo com um estudo realizado pela Opta Sports - empresa especializada em análises estatísticas - desde sua estreia, nenhum jogador do Barça tem maior porcentagem de passes certos em que o camisa 8 - dentre os jogadores com pelo menos 1500 passes completos.

Arthur tem um total de 2089 passes, com 1935 certos, resultando na ótima média de 92,6% de precisão. Pelo time culé, Gerard Piqué aparece logo atrás do ex- , com um acerto de 3872 passes em 4247 tentativas e média de 91,1%. Mas por jogar na zaga, o espanhol tende a dar passes mais curtos e simples, e dificilmente tentará colocar um companheiro na cara do gol, ao contrário de Arthur.

No campeonato espanhol, apenas Toni Kroos, do , supera o brasileiro de 23 anos. O camisa merengue tem 3467 passes certos em 3680 tentados, o que lhe dá a incrível marca de 93,4% de aproveitamento.

Mas Arthur não se destaca apenas por sua precisão nos passes. Em La Liga, o brasileiro se tornou peça chave para o Barcelona e participou de 43 jogos na competição, com um aproveitamento de 72% de vitórias. Sem ele em campo, esse número cai para apenas 59%.

Assim, desde 2018, nenhuma contratação conseguiu ser tão efetiva na pelo clube. Recentemente, o nome de Arthur foi especulado em uma possível troca com a Inter de Milão por Lautaro Martínez, uma das prioridades do Barcelona para a próxima temporada. Porém, o clube catalão não deve abrir mão de seu reforço mais consistente, ainda mais se os números confirmarem sua semelhança com Xavi.