Arthur "feliz no Barcelona" já é quase um mantra contra venda do brasileiro

Até mãe do jogador se pronunciou depois de jornal italiano voltar a colocar o volante na mira da Juventus

Tem sido assim desde o final de março: o pode negociar Arthur com o futebol italiano. E tem sido assim desde o final de março: Arthur está feliz no Camp Nou e não quer sair.

Conforme a imprensa europeia vem noticiando há semanas, o clube catalão está interessado na contratação do volante Pjanic, da , e do atacante Lautaro Martínez, da Inter. E tanto a Velha Senhora como a equipe de Milão gostariam de ter o volante brasileiro em troca.

Arthur, porém, não está animado com a possibilidade de se mudar da . Assim que os rumores envolvendo o seu nome começaram, ele comunicou internamente à diretoria do Barça que está feliz e que seu desejo é de permanecer no clube com quem tem contrato até 2024.

Só que as semanas se passaram. Sem a bola rolar tanto em como na por causa da pandemia do novo coronavírus, o mercado de transferências continuou como o tema principal dos jornais esportivos dos dois países. E lá está o nome de Arthur, enquanto a "novela" envolvendo Pjanic e Lautaro não termina.



Em 29 de abril, então, o volante brasileiro decidiu externar publicamente o seu interesse zero de deixar o Barça, onde - reforçou - se sente feliz. "Sempre há especulações, mas minha ideia é clara. A única opção que me interessa é seguir em Barcelona. Estou muito seguro e tranquilo. Estar ligado a grandes clube é uma honra e um sinal positivo, mas meu plano é seguir aqui por muitos anos", declarou.

Mas nem a mensagem interna e nem a nota oficial de Arthur foram capazes de encerrar as especulações. Neste domingo, quase dois meses após o início dos rumores, o jornal italiano Tuttosport estampa na capa que o brasileiro enfim está cogitando defender a Juve. Agora até a mãe do jogador, Lúcia de Melo, foi ao Twitter para repetir o mantra: o volante está feliz no Barcelona.

Arthur está feliz no Barcelona — Luciadmello (@LuciaDMELLO) May 24, 2020

Arthur, de 23 anos, chegou ao Barça em julho de 2018 numa negociação com o que poderia chegar a 40 milhões de euros considerando-se variáveis. Ele atuou em 67 jogos e soma até o momento quatro gols e seis assistências. Ah, e está muito feliz no clube catalão.