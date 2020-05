Por que Pjanic, alvo do Barcelona, está mais próximo de adeus na Juventus?

Depois de quatro temporadas, o bósnio parece perto de deixar a Velha Senhora, com aspectos técnicos e financeiros desenhando a situação

Ao que tudo inicia, na próxima janela de transferências, Miralem Pjanic vai ter diante de si uma escolha nada fácil. Decidir entre ficar na ou ir para o . Por enquanto, não há nada certo nas negociações, mas cada vez mais o futuro do bósnio se liga ao time espanhol.

Procurando uma evolução, já aos 30 anos, o meia pode optar pelo clube catalão, que já queria ter levado o jogador ao Camp Nou há várias temporadas atrás. A Juve até tentou resistir, mas as características do bósnio parecem se encaixar perfeitamente ao Barcelona.

Agora, os italianos aceitaram abrir conversas com o Barça, e assim deve seguir até que os dois estejam satisfeitos com o negócio. Os espanhóis querem Pjanic, já a Velha Senhora parece gostar de Arthur, mas o brasileiro não pretende deixar os culés. Assim, a missão parece estar mais difícil para o lado blaugrana, mas não impossível.

Para Pjanic, com 30 anos e no auge de sua carreira, esta parece ser a última grande chance de um contrato em um clube do tamanho do Barça e o dinheiro que lhe está sendo oferecido, mesmo recebendo € 7 milhões líquidos por ano.

Em 13 de julho de 2016, a Juventus desembolsou € 32 milhões para comparar oficialmente Pjanic da , hoje, quatro anos depois, o valor praticamente dobrou, mais uma razão pela qual a Velha Senhora possa se interessar em vender seu meia.

Tecnicamente, muito se falou sobre uma possível evolução do jogador lógico e estrategista com a chegada de Maurizio Sarri a Turim, sendo um treinador que sempre defendeu o futebol técnico e organizado. O início até foi promissor, mas depois a chama se apagou e Pjanic voltou a exercer as tarefas mais clássicas.

Enquanto isso, o jovem uruguaio Rodrigo Bentancur, de apenas 22 anos, vem crescendo exponencialmente sob comando de Sarri, e cada vez mais próximo de ameaçar a posição de Pjanic.

Assim, o diretor de futebol da Juve, Fabio Paratici, analisa as possibilidades de negócio pelo meia, cogitando algumas trocas, caso as conversas com o Barça não evoluam. E Pjanic fica cada vez mais distante de Turim.