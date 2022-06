Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (22), no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 13 de julho, às 21h30 (Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e da Globoplay, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da vitória do Galo sobre o Rubro-Negro por 2 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve mais de 55 mil torcedores presentes no Mineirão, - registrando o maior público do Atlético-MG como mandante na temporada - as equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez pela Copa do Brasil.

A vitória trouxe tranquilidade para Turco Mohamed, que estava pressionado com as últimas apresentações da equipe. Agora, o foco é o segundo resultado positivo em casa, apesar do técnico acreditar que haverá grande mudança no cenário da próxima partida.

"Primeiro que a pressão sempre existe. Estou acostumado a trabalhar em equipes grandes, com muitos torcedores. As minhas decisões sempre tiveram respaldo e apoio da direção. Me contrataram por um ano, para cinco competições. Jogamos duas, vencemos as duas e estamos em três. A resposta mais importante é a dos jogadores dentro de campo", afirmou o treinador.

"Se eu tivesse que opinar, eu gostaria que fosse o mesmo jogo de hoje (risos). Igual, tudo igual: resultado, funcionamento, tudo. Mas vai haver uma mudança grande. Seguramente, os jogadores estarão mais cansados. Vão olhar os vídeos do jogo e cada um vai fazer seu ajuste tático. Vai ser totalmente diferente. Não vai ser igual", completou.

El Turco não poderá contar com Jair, que passou por uma cirurgia na mão esquerda depois de fraturar o segundo e terceiro metacarpos. Otávio é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o Flamengo encara o jogo desta quarta como uma decisão, e a equipe rubro-negra busca se apegar ao histórico. Enquanto os cariocas conquistaram três títulos da competição (em 1990, 2006 e 2013). O Alvinegro levantou a taça em 2014 e em 2021.

Para o confronto, Dorival terá o retorno de Thiago Maia, fora do último jogo do Brasileirão por conta de um quadro gripal.

Na segunda-feira (20), o Flamengo divulgou que Bruno Henrique, que sofreu uma lesão multiligamentar, terá que operar o joelho direito, e está fora da temporada. A previsão é de 10 a 12 meses de recuperação. Se seguir o cronograma, ele voltará apenas entre abril e junho de 2023.

Gilvan de Souza/CR Flamengo

Apesar de perder um jogador importante, o técnico Dorival Júnior ganhou o reforço de Everton Cebolinha, que foi anunciado oficialmente também nesta segunda. Porém, o atacante só poderá estrear depois do dia 18 de julho, quando a janela de transferência abrir.

"Muito feliz, realizado e ansioso para jogar logo, sentir o carinho da torcida dentro do campo. Vou ter um tempo para me preparar. Infelizmente vou sofrer um pouco de ansiedade vendo meus companheiros, mas vou me preparar bem para dar conta do recado quando for solicitado", afirmou em entrevista à FlaTV.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan, Alonso e Arana; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Vargas, Keno e Hulk.

Possível escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabi.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Zaracho: departamento médico.

Savinho: Covid-19.

Flamengo:

Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique, David Luiz: lesionados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Flamengo DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva - MG

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro - RN

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 15 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 25 de junho de 2022 21h (de Brasília) Emelec x Flamengo Libertadores 28 de junho de 2022 19h15 (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Cuiabá Brasileirão 16 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas