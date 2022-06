Qual a lesão de Bruno Henrique e por quanto tempo ele vai desfalcar o Flamengo?

O jogador deixou o campo após uma torção no joelho e corre o risco de perder o restante da temporada

O Flamengo recebeu uma má notícia com o resultado dos exames de Bruno Henrique, e que pode piorar ainda mais dependendo dos novos testes que serão realizados ao longo da semana. A lesão do jogador é grave e pode precisar de operação para ser corrigida.

Ainda no primeiro tempo do confronto contra o Cuiabá nesta quarta-feira (15), Bruno Henrique, meia-atacante do Flamengo, precisou ser substituído às pressas após o pisar em falso durante uma disputa de bola, que gerou uma imagem bastante forte. O jogador precisou ser retirado do campo de maca enquanto chorava muito.

Logo no dia seguinte, o Flamengo já divulgou um boletim médico preliminar, após a realização de mais um exame, revelando que o jogador está com uma lesão multiligamentar no joelho direito. Por conta do local muito inflado e das fortes dores que BH está sentindo, um novo exame será realizado para definir sobre a necessidade ou não de uma cirurgia. Somente aí se terá uma noção do tempo exato de recuperação do atleta.

Quanto tempo Bruno Henrique ficará longe dos gramados?

O tempo de recuperação será mais precisamente definido ao longo da semana, quando o jogador após a realização e análise do novo exame, segundo o Flamengo. No entanto, o tempo flutua entre três e oito meses, dependendo da necessidade de uma cirurgia.

Caso o exame mostrem que não existe a necessidade de uma operação, Bruno Henrique terá um tempo de recuperação menor, que deve variar entre três e quatro meses. Neste caso, o meia-atacante voltaria às atividades a tempo de participar da reta final da temporada.

No entanto, dependendo dos resultados e caso o Flamengo e o jogador decidam pela realização de uma cirurgia, então ele deve perder o restante da temporada. Com um tempo de recuperação entre oito e onze meses caso opere, BH não entra mais em campo em 2022.