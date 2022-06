Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes o confronto?

Dois gigantes brasileiros têm muita história para contar e jogos épicos disputados. A GOAL mostra quem leva a melhor no confronto

Um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo significa um confronto das massas! Os dois clubes com torcidas enormes no Brasil costumam protagonizar jogos intensos, elétricos e com muita história para contar.

Neste domingo (19), o Galo recebe o Rubro-Negro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os dois clubes atravessam momentos de instabilidade no certame nacional. O Galo vem de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e o treinador 'Turco' Mohamed está balançando no cargo. Do outro lado, o novo treinador do Flamengo, Dorival Jr conquistou sua primeira vitória, mas a torcida ainda está insatisfeita com as atuações do time.

Pensando nesse duelo de titãs, a GOAL preparou um tira-teima com todos os confrontos entre os dois gigantes sul-americanos, nas mais diversas competições nacionais e internacionais.

Veja os números detalhados de Atlético-MG x Flamengo:

Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes na história?

Um jogo para ser considerado clássico, tem, entre outras coisas, de acontecer com certa frequência. Esse é o caso dessa partida, que move multidões.

Neste caso específico, há uma pequena discordância em relação ao número total de jogos entre os dois. Na contagem do Flamengo, as equipes se enfrentaram 119 vezes, enquanto, pelo lado do Atlético, foram 121 partidas disputadas.

Curiosamente, na contagem do Galo, o Flamengo tem duas vitórias a mais do que na própria contagem rubro-negra.

Contagem do Flamengo

Jogos - 119

Vitórias Fla - 47

Empates - 33

Derrotas Fla - 39

Contagem do Atlético

Jogos - 121

Vitórias Atlético - 39

Empates - 33

Derrotas Atlético - 49

Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes pelo Brasileirão?

Os dois gigantes vêm disputando o título mais cobiçado do Brasil nos últimos anos, e ambos já protagonizaram confrontos épicos. Fica evidente o equilíbrio de forças nos confrontos pelo Brasileirão.

Jogos - 68

Vitórias do Galo - 27

Vitórias do Flamengo - 26

Empates - 15

Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes pela Copa do Brasil?

A Copa do Brasil também já foi palco de partidas entre os dois clubes. Nesse certame, o Fla leva uma pequena vantagem.

Jogos - 4

Vitória do Galo - 1

Vitórias do Flamengo - 2

Empate - 1

Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes pela Supercopa?

O Galo foi campeão do Brasileirão e Copa do Brasil em 2021, por isso, a final da Supercopa teve o Flamengo, vice-campeão do Brasileirão, como adversário. Embora o jogo tenha acabado empatado, o Galo levou o troféu, pois bateu o Fla nos pênaltis.

Empate - 1 (Galo campeão nos pênaltis)

Atlético-MG x Flamengo: quem venceu mais vezes pela Libertadores?

Os dois clubes já se enfrentaram pela Libertadores da América e nesse torneio a supremacia é toda do Galo.