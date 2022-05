Oitavas de final da Copa do Brasil 2022: times, sorteio, jogos, datas e mais

A Copa do Brasil está se afunilando cada vez mais! As oitavas de final do torneio mais democrático e desejado do país já estão batendo na porta, e apenas 16 times ainda estarão vivos na competição em busca do título e do maior prêmio em dinheiro.



Reunindo equipes de todo o Brasil, independente de qual série disputam, a Copa do Brasil se formou como o maior e mais democrático torneio de futebol do país. E, agora, restam poucas equipes na briga, mesmo com a entrada de novos clubes na fase anteiror.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!valores maiores para equipes com as melhores posições.



Ao todo, 92 equipes do futebol brasileiro iniciaram a competição, mas, para esta fase, apenas 16 se classificam, entre zebras e favoritos.



Abaixo, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre a terceira fase da Copa do Brasil.

Mais artigos abaixo

Quais são os times classificados para a terceira fase da Copa do Brasil?

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil é disputada entre os 16 vencedores dos confrontos da terceira fase. Para a definição dos adversários desta etapa, todas as equipes são colocadas em um mesmo pote para o sorteio que, portanto, não tem direcionamento. A data do sorteio ainda não foi marcada pela CBF.



Os jogos de volta da terceira fase estão em andamento, e alguns times classificados já estão definidos:



América-MG (eliminou o CSA)

Bahia (eliminou o Azuriz)

Athletico-PR (eliminou o Tocantinópolis)

Quais são as datas dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil?

A CBF, organizadora do torneio, definiu previamente as datas dos duelos das oitavas da Copa do Brasil. Os jogos de ida devem acontecer nos dias 22 e 23 de junho, enquanto os duelos da volta serão nos dias 13 e 14 de julho.

Qual é a premiação da terceira fase da Copa do Brasil?

Desde a terceira fase, a premiação em dinheiro da Copa do Brasil passa a ser referente ao desempenho dos times, ou seja, até que fase chegaram. Para a terceira fase, por exemplo, foi pago R$ 1,9 milhão aos classificados.

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil?

Os jogos da Copa do Brasil serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, enquanto os principais duelos também serão transmitidos pela TV Globo, na TV aberta.



Além disso, para esta temporada, os torcedores podem acompanhar os jogos pelo Amazon Prime Video, no streaming. Ao todo, a empresa americana transmitirá 36 jogos da competição para todo o Brasil.