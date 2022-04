Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Mineiro 2022

Vale o título! Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (2), no Mineirão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro. Se houver empate na decisão, a disputa será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Mineirão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético-MG entra em campo buscando conquistar o bicampeonato. Em 2021, venceu o América-MG na decisão e conquistou o seu 46º título. Por outro lado, o Cruzeiro busca o troféu de número 39 na história do Mineiro.

No Estadual, o Galo chega para o confronto depois de encerrar a primeira fase na liderança, com 28 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota). Na semifinal, deixou para trás a Caldense (5 a 0 no placar agregado).

Do outro lado, o Cruzeiro ficou em terceiro, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e três derrotas), e eliminou o Athletic Club por 4 a 1 no agregado do mata-mata.

No último encontro entre as equipes, o Atlético-MG venceu a Raposa por 2 a 1, na primeira fase do Estadual 2022.

Atlético-MG x Cruzeiro dividem carga de ingressos

Com o mando de campo da FMF, será a primeira vez que as equipes farão um clássico "meio a meio" desde 2017, pela Primeira Liga. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 1 a 0.

Assim, os clubes vão dividir o Mineirão igualmente para o clássico da final do Campeonato Mineiro. A carga total é de 54.572 ingressos.

Quando eu lembro que sábado a Nação Azul vai em peso ao @Mineirao, cantar e apoiar o #MaiorDeMinas os 90 minutos! 🏟🔵⚪



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/1SXObEEp1F — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 1, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense - x 2 Atlético-MG Mineiro 23 de março de 2022 Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x Atlético-MG Libertadores 6 de abril de 2022 21h (de Brasília) Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Athletic Mineiro 22 de março de 2022 Athletic 1 x 2 Cruzeiro Mineiro 26 de março de 2022

Próximas partidas