Final do Campeonato Mineiro 2022: datas, horários e mais da decisão

As finais do Campeonato Mineiro estão definidas. Atlético Mineiro e Cruzeiro, os tradicionais rivais do estado, se encaram na briga por mais uma taça do estadual, após dois anos sem o confronto na decisão.

Depois de bater a Caldense por 2x0 no jogo de ida, o Galo fechou a fatura neste domingo (27) e garantiu sua vaga na decisão. O Cruzeiro, que havia vencido o Athletic pelo mesmo resultado na ida, ganhou por 2x1 no sábado (26) e também chegou à finalíssima.

Quando e onde será disputada a final do Mineiro 2022?

O Campeonato Mineiro 2022 será decidido em partida única, a ser disputada no próximo dia 2 de abril, sábado, às 16h30. O duelo entre Galo e Raposa será realizado no Mineirão, importante estádio da capital Belo Horizonte.

As equipes chegam sem nenhuma vantagem à final, com 50% dos ingressos destinados a cada uma das torcidas. No caso de empate no tempo regulamentar, o campeonato será decidido diretamente nas cobranças de penalidades.

Como Atlético e Cruzeiro chegaram até a final?

Com apenas uma derrota em sua campanha até a final, o Galo foi o dono da melhor campanha do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu três vezes, mas também não assustou e chegou sem grandes problemas à decisão.

Villa Nova 1 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 3 x 0 Tombense

Uberlândia 0 x 4 Atlético-MG

Atlético-MG 3 x 0 Patrocinense

URT 1 x 0 Atlético-MG

América-MG 0 x 2 Atlético-MG

Atlético-MG 1 x 0 Athletic

Pouso Alegre 2 x 3 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro

Democrata 0 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 3 x 0 Caldense

Caldense 0 x 2 Atlético-MG

