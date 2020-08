Atlético-MG ou Cruzeiro, quem tem mais títulos no Campeonato Mineiro?

Sampaoli conduz o Galo ao 45º título estadual e conquista seu primeiro título atuando no Brasil

O é campeão mais uma vez do . O time de Jorge Sampaoli bateu a Tombense nos dois jogos da final do estadual e garantiu seu 45º troféu do estado mineiro. Com isso, Sampaoli chega a seu primeiro título no .

Campeão e invicto, Cruzeiro amplia abismo para o Atlético-MG em 2019

Com isso, o está a sete de diferença de troféus para o Galo, que tem 45 taças. Confira os números!

QUEM MAIS VENCEU O CAMPEONATO MINEIRO

Na história do Mineiro, o é o clube que mais teve oportunidade de comemorar um título, 45 vezes. O último troféu do Galo tinha sido em 2017, ao superar o Cruzeiro na decisão.

TIME TÍTULOS ANOS ATLÉTICO-MG 44 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 CRUZEIRO 38 1928, 1929, 1930, 1940,[nota 4] 1943, 1944, 1945, 1956,[nota 5] 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019

QUEM MAIS VENCEU FINAIS EM CONFRONTOS DIRETOS

Em Campeonatos Mineiros, os dois grandes rivais disputaram diretamente 46 títulos, com vantagem para o Cruzeiro: 26 contra 20.

EQUIPE TÍTULOS ANOS CRUZEIRO 26 1928, 1929, 1940, 1943, 1944, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1994, 1996, 1998, 2003, 2004, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019 ATLÉTICO-MG 20 1931, 1932, 1954, 1962, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 2000,2007, 2013,2017

A última disputa pelo título havia ocorrido em 2018, quando a se sagrou campeã após bater o Galo por 3 a 3 no placar agregado (venceu em gols fora de casa).