Final do Campeonato Mineiro 2022 pode ser decidida nos pênaltis? Quais os critérios de desempate?

A final do Campeonato Mineiro está definida. Atlético e Cruzeiro farão a decisão em jogo único no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo sábado, dia 2 de abril, às 16h30.

Na semifinal, o Galo eliminou a Caldense após vencer os dois confrontos (2 a 0, na ida, e 3 a 0, na volta), enquanto a Raposa despachou o Athletic (2 a 0, na ida, e 2 a 1, na volta).

A final do Campeonato Mineiro pode ser decidida nos pênaltis?

Caso a partida termine empatada no tempo normal, o campeão mineiro de 2022 será conhecido nas penalidades. Por conta da melhor campanha na fase inicial do Estadual, o clube alvinegro, de acordo com o artigo 16, parágrafo 1, do regulamento da competição, terá apenas a preferência na escolha dos uniformes, banco de reservas e vestiário. Porém, dentro de campo, não haverá nenhuma vantagem.

Em relação aos torcedores, a Polícia Militar de Minas Gerais deu sinalização positiva quanto a divisão do Mineirão meio a meio entre atleticanos e cruzeirenses.

O Galo está indo para a 16ª final de Campeonato Mineiro consecutiva e em busca do tricampeonato. Já o Cruzeiro retorna à decisão após dois anos ausente.