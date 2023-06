Atlético-MG aguarda resposta de Bruno Lage após contato inicial

Conversa na noite desta terça-feira (13) pode definir o futuro do português, que também está na mira do Almería, da Espanha

O Atlético-MG aguarda uma resposta de Bruno Lage sobre a possibilidade de assumir o time depois do primeiro contato, como soube a GOAL. O Galo expôs o que deseja do português de 47 anos e espera uma sinalização a respeito do futuro após uma conversa na noite desta terça-feira (13) para decidir quem será o novo comandante.

Os mineiros entendem que o interesse do Almería, da Espanha, pode atrapalhar um eventual negócio, especialmente pela desvalorização do real em relação ao euro. Os espanhóis têm maior poder financeiro que os brasileiros neste momento. Em que pese a questão econômica, o Galo ainda está confiante em convencê-lo a trabalhar no Brasil.

Bruno Lage é o predileto da diretoria do Atlético-MG após a decisão de saída de Eduardo Coudet, tomada no último sábado (10), durante uma discussão com o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O português, que está livre no mercado da bola desde outubro do ano passado, foi o primeiro a ser procurado pelo clube.

O perfil adotado em Benfica e Wolverhampton, clubes que defendeu no futebol profissional é o que mais agrada. Ele tem como uma das características a recuperação de jogadores, o que o Galo entende ser interessante pelo atual elenco.

Getty Images

Lage não é a única opção portuguesa da diretoria no mercado da bola. Além dele, a cúpula avalia Carlos Carvalhal, livre desde que deixou o Celta de Vigo, da Espanha, e Pedro Martins, que trabalho no Al-Gharafa, do Qatar.

A princípio, os brasileiros não são prioridade na lista. No entanto, o único nome do país que agrada atualmente é o de Rogério Ceni, que está sem clube após a saída do São Paulo. A diretoria entende que seria possível dar uma oportunidade ao técnico se as tentativas com os lusitanos se esgotarem.