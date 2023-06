Atlético-MG avalia técnicos portugueses, mas vai usar interino até saída de Coudet

Clube aguarda jurídico para anunciar demissão do técnico; Galo usará interino nos próximos dias, mas cogita Bruno Lage, Carvalhal e Pedro Martins

O Atlético-MG não trabalha com a hipótese de permanência de Eduardo Coudet e já avalia nomes para o cargo de treinador no mercado da bola, como soube a GOAL. Os investidores do clube têm preferência por um português — Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Pedro Martins são bem avaliados —, mas a diretoria deve utilizar um interino no cargo a princípio.

Embora o técnico tenha pedido demissão no vestiário, não foi assinado um documento que ratifique a solicitação. Contudo, o clube aguarda um posicionamento do departamento jurídico sobre a possibilidade de rescisão com o pagamento da multa de R$ 23,6 milhões por parte do argentino.

A diretoria já avalia nomes para o cargo no mercado da bola, mas não tomará uma decisão antes de ratificar a saída do argentino, porque entende que ele pode tentar reverter o quadro e alegar que foi demitido do clube, exigindo o pagamento da multa rescisória.

Desta forma, nos próximos dias, o mais provável é que um interino esteja à frente do plantel, ao menos nos primeiros treinamentos antes da partida contra o Fluminense, no dia 21 de junho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Na sequência, a diretoria avaliará a contratação de um português. Bruno Lage, que já treinou Benfica e Wolverhampton, é visto como um nome interessante. O português de 47 anos venceu o Campeonato Português pelo Benfica em 2019. O também lusitano Pedro Martins, de 52 anos, é outro nome que agrada. Ele tem passagens por Marítimo, Rio Ave, Vitória Guimarães, Olympiacos e Al-Gharafa.

Outra alternativa, Carlos Carvalhal já esteve na mira do Atlético-MG no início da temporada. No entanto, optou por dar continuidade ao trabalho feito no Braga, de Portugal, à época. O europeu de 57 anos já defendeu Swansea, Rio Ave, Beşiktaş, Sporting, Al-Wahda e Celta de Vigo.

Inicialmente, os técnicos brasileiros à disposição não agradam à cúpula. Rogério Ceni não é tratado como uma opção até aqui, e a diretoria não tem intenção de buscar treinadores empregados. O desejo é buscar um português.