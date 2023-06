Eduardo Coudet pede demissão, e Atlético-MG avalia saída com o jurídico

Clube estuda saída com área jurídica por causa da multa rescisória, avaliada em R$ 23,6 milhões; técnico é quem deveria pagar o valor ao clube

O Atlético-MG aguarda uma posição do departamento jurídico para definir a situação de Eduardo Coudet, como soube a GOAL. Os advogados do clube avaliarão a possibilidade de rescisão do contrato e recebimento integral da multa, avaliada em R$ 23,6 milhões. A decisão será tomada até a tarde desta segunda-feira (12), quando haverá uma reunião na sede administrativa do clube.

A postura do argentino após o empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino incomodou diretoria, investidores e até o próprio elenco. O treinador fez duras críticas ao plantel e demonstrou desejo de sair da Cidade do Galo em meio à data Fifa — o próximo jogo do time será em 21 de junho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), diante do Fluminense, pelo Brasileirão.

A intenção de saída de Coudet foi externada em frente a todo o elenco. Ele disse ao diretor de futebol Rodrigo Caetano que não deseja permanecer até o fim do contrato, em 31 de dezembro de 2024, e reforçou o pensamento aos jogadores. Na conversa, inclusive, demonstrou insatisfação com as vendas de Nathan Silva para o Pumas, do México, e Allan para o Flamengo. Ele acredita que seria necessário contratar outros nomes para substituí-los.

A maior parte do grupo de investidores é contrária à manutenção de Eduardo Coudet depois do ocorrido. O pensamento é o mesmo na diretoria e também ecoa no vestiário. O fato de ser reincidente — ele fez o mesmo às vésperas da final do Campeonato Mineiro — é o que mais incomoda a cúpula atleticana.

Eduardo Coudet comandou o Galo por 35 partidas, somando 21 vitórias, oito empates e seis derrotas. No período, soma 67,61% de aproveitamento. O rendimento fez com que a equipe conquistasse o Campeonato Mineiro 2023. Ele, no entanto, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians.