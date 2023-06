Atlético-MG intensifica conversa por Bruno Lage e mantém portugueses no radar

Galo se planeja para buscar um acordo com o ex-técnico de Wolverhampton e Benfica, mas mantém Carlos Carvalhal e Pedro Martins no radar

O Atlético-MG intensificou as conversas com o técnico Bruno Lage no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube discutirá com o intermediário Will Dantas a possibilidade de contratar o treinador para a vaga de Eduardo Coudet, que pediu demissão no último sábado (10), após o empate contra o Red Bull Bragantino, ainda no vestiário do Mineirão. O português está na mira dos investidores atleticanos desde a saída do antecessor, conforme antecipado pela reportagem.

As tratativas ainda são incipientes. O lusitano nem sequer definiu condições para assumir o clube brasileiro. Questões como tempo de contrato e pretensão salarial serão abordadas em reuniões nos próximos dias. Ao menos um dos investidores está animado com a possibilidade de tê-lo na Cidade do galo.

Em que pese o início de conversa com Bruno Lage, que está sem clube desde que deixou o Wolverhampton, em outubro do ano passado, a diretoria ainda não descartou outras duas alternativas também do futebol português: Carlos Carvalhal e Pedro Martins seguem na mira da cúpula.

Carvalhal está livre no mercado da bola desde o fim da temporada espanhola, quando conseguiu livrar o Celta de Vigo do rebaixamento na liga local. Pedro Martins, que defende as cores do Al-Gharafa, do Qatar, é visto como o nome mais difícil. O Galo entende que seria difícil tirá-lo de um mercado mais atrativo financeiramente.

O Atlético-MG não pensa em contratar treinadores brasileiros no atual mercado da bola. Uma das opções era o veterano Tite, mas a diretoria entende que seria difícil convencê-lo a trabalhar no Brasil neste momento. O desejo do técnico é atuar na Europa ou na Arábia Saudita. As outras alternativas do mercado nacional, como Rogério Ceni e Jair Ventura, não agradam à cúpula neste momento.